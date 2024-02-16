أجواء باردة وضبابية وزخات مطرية في شمال ووسط المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا) - تكون الأجواء اليوم السبت، باردة في أغلب المناطق، وضبابية خاصة فوق الجبال، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، بينما تكون الفرصة ضعيفة لزخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح الغربية على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطريًا.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4 وفي مرتفعات الشراة 8 - 5, وفي مناطق البادية 15 - 6 وفي مناطق السهول 14 - 7, وفي الأغوار الشمالية 19 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 14، وفي البحر الميت 21 - 13، وفي خليج العقبة 23 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

17/02/2024 06:41:01

