روبى تحيى حفل عيد الحب فى لبنان الليلة

(MENAFN
- Youm7) تحيى النجمة روبى
حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب فى لبنان، اليوم السبت، تقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.
وطرحت مؤخرا روبى أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.
الأغنية الجديدة لروبى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وهى من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.
وكانت روبى حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضى لطرح الأغنية الجديدة، لكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان الماضى بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.
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