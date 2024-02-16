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روبى تحيى حفل عيد الحب فى لبنان الليلة

2/16/2024 11:24:44 PM
(MENAFN- Youm7) تحيى النجمة روبى
حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب فى لبنان، اليوم السبت، تقدم خلاله باقة متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وطرحت مؤخرا روبى أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة لروبى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وهى من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبى حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضى لطرح الأغنية الجديدة، لكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان الماضى بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.







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