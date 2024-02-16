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محمد منير يرتدى الشال الفلسطينى ويغنى القدس عربية بحفل عيد الحب

2/16/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) أحيا الكينج محمد منير حفل عيد الحب في فاميلي بارك وسط حضور جماهيري ضخم، وارتدي الكينج الشال الفلسطيني، وغني لفلسطين أقسمت بالحرية وعدالة القضية القدس عربية، وقال خلال ظهوره على المسرح إن فلسطين جزء من حقيقتنا ومن أمتنا العربية ومش هنتنازل عن أي قضايا عربية.
وغنا الكينج العديد من أغنياته وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها علموني عنيكي وغيرها من الأغنيات.
وكان فريق شارموفرز أحيا الفاصل الثاني من حفل عيد الحب، في فاميلي بارك وتألق الفريق في تقديم أغنياته القديمة والحديثة، وهو الفريق الذي طرح قبل أيام قليلة فيديو كليب "على بالى"، ودارت فكرته فى إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التى تصف حال شاب التقى بفتاة جميلة بطريق الصدفة، فجذبت انتباهه بملامحها البريئة، وطريقتها العفوية، فغيرت حياته، ولمست مشاعره، وصورتها لاتفارق خياله، وأصبح لايستطيع العيش من غيرها.
وأغنية "على بالى" من كلمات أحمد بهاء ومحمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج عمرو شعلان، وتقول كلماتها:
فيما أحيا النجم رامي صبري الفاصل الأول من الحفل الغنائي الضخم بفاميلي بارك مساء اليوم بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحا كبيرا بداية العام الجاري.
وخلال الحفل قدم رامي عددًا من المفاجآت، حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات كما حرص على تلبية طلبات جمهوره الذي طلب منه عددا من الأغنيات.
ويعد الحفل هو الأضخم خلال موسم عيد الحفل ويتواجد في الحفل أيضا الكينج محمد منير حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة لحضور الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور قبل الحفل بساعات، وأقدمت الشركة المنظمة للحفل "تذكرتي" على الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات للحفل.















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