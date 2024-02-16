عبد العزيز مخيون: أحب العراق وشعبها ومهرجان بغداد بداية نهضة

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- Youm7) حل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون ضيفا على تليفزيون اليوم السابع مع الكاتب الصحفى ورئيس قسم الفن على الكشوطى، خلال فعاليات مهرجان بغداد السينمائى، وقال عبد العزيز مخيون عن حرصه على حضور مهرجان بغداد: أحب العراق وشعبها وكنت مشفقا عليهم لما رأوه فى الحرب، فهو شعب شقيق تحمل الكثير، ولعل المهرجان يكون بداية لنهضة وهذه النهضة يستحقها شعب العراق.
وتابع مخيون: "العراق بلد حضارة، فأى أنشطة ثقافية تقدم فيه تكون على أسس، وأتمنى أن يكون المسئولون واعين بذلك وأنا متفائل بهم بأن يعملوا على استعادة دور العراق الثقافى".
وكانت قد أحيت فرقة البصرة حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، الأربعاء الماضي، وتغنت بعدد من الأغنيات منها أغنية نجاة أما براوة ووجه رئيس المهرجان دكتور جبار جودي نقيب الممثلين في العراق الشكر لفريق المهرجان والقائمين عليه فيما تلقى تكريما من الوفد اليمني.
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