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عبد العزيز مخيون: أحب العراق وشعبها ومهرجان بغداد بداية نهضة

2/16/2024 11:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) حل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون ضيفا على تليفزيون اليوم السابع مع الكاتب الصحفى ورئيس قسم الفن على الكشوطى، خلال فعاليات مهرجان بغداد السينمائى، وقال عبد العزيز مخيون عن حرصه على حضور مهرجان بغداد: أحب العراق وشعبها وكنت مشفقا عليهم لما رأوه فى الحرب، فهو شعب شقيق تحمل الكثير، ولعل المهرجان يكون بداية لنهضة وهذه النهضة يستحقها شعب العراق.



وتابع مخيون: "العراق بلد حضارة، فأى أنشطة ثقافية تقدم فيه تكون على أسس، وأتمنى أن يكون المسئولون واعين بذلك وأنا متفائل بهم بأن يعملوا على استعادة دور العراق الثقافى".



وكانت قد أحيت فرقة البصرة حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، الأربعاء الماضي، وتغنت بعدد من الأغنيات منها أغنية نجاة أما براوة ووجه رئيس المهرجان دكتور جبار جودي نقيب الممثلين في العراق الشكر لفريق المهرجان والقائمين عليه فيما تلقى تكريما من الوفد اليمني.
















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