عم ربيع فكهانى مصرى دعم أهالى غزة بطريقته الخاصة .. فيديو

(MENAFN
- Youm7) انتشر عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد بائعي البرتقال والفاكهة ينتمي لصعيد مصر، وهو يقوم بإلقاء حبات من البرتقال بعفوية بالغة على إحدى شاحنات القوافل المحملة بالمواد الغذائية والإنسانية عندما علم أنها متجهة إلى قطاع غزة.
الفيديو انتشر بشكل كبير وأثار إعجاب ملايين من المغردين ومستخدمي السوشيال ميديا محققا ملايين المشاهدات، موجهين له التحية والتقدير على هذه اللحظات العفوية والتي تدل على أصالة الشعب المصري والعربي تجاه أشقائنا في فلسطين.
وفيه تصريحات له عبر منصات السوشيال ميديا، قال "ربيع أبو الحسن" بائع الفاكهة والذى وصفوه بـ"الصعيدي الشهم"، إنه كان يتمنى أن يحمل كل ما يمتلكه من الفاكهة ووضعه في الشاحنة المتجهة لأشقائنا في غزة، مؤكدا أن قلبه مع أهل فلسطين في محنتهم.
MENAFN16022024000132011024ID1107863215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.