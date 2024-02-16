عم ربيع فكهانى مصرى دعم أهالى غزة بطريقته الخاصة .. فيديو

MENAFN - Youm7) انتشر عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد بائعي البرتقال والفاكهة ينتمي لصعيد مصر، وهو يقوم بإلقاء حبات من البرتقال بعفوية بالغة على إحدى شاحنات القوافل المحملة بالمواد الغذائية والإنسانية عندما علم أنها متجهة إلى قطاع غزة.

الفيديو انتشر بشكل كبير وأثار إعجاب ملايين من المغردين ومستخدمي السوشيال ميديا محققا ملايين المشاهدات، موجهين له التحية والتقدير على هذه اللحظات العفوية والتي تدل على أصالة الشعب المصري والعربي تجاه أشقائنا في فلسطين.

وفيه تصريحات له عبر منصات السوشيال ميديا، قال "ربيع أبو الحسن" بائع الفاكهة والذى وصفوه بـ"الصعيدي الشهم"، إنه كان يتمنى أن يحمل كل ما يمتلكه من الفاكهة ووضعه في الشاحنة المتجهة لأشقائنا في غزة، مؤكدا أن قلبه مع أهل فلسطين في محنتهم.



