وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. من زيت جوز الهند للكركم

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- Youm7) تعانى بعض النساء من مشكلة البقع الداكنة باليدين والقدمين، والناتجة عن أسباب مختلفة أبرزها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال اتباع وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين والتى نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " aromamagic".
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفة زيت جوز الهند لتفتيح اليدين والقدمين
ينصح بتنظيف اليدين والقدمين بالصابون اللطيف أو غسول، ثم تجفيف البشرة وترطيبهما بزيت جوز الهند الذى يساعد على تفتيح البشرة أيضاً.
تفتيح اليدين والقدمين وصفة الليمون لتفتيح اليدين والقدمين
نبدأ بتحضير قطعة من القطن وغمسها في عصير الليمون، ثم مسح اليدين والقدمين بلطف لمدة 2 إلى 3 دقائق، وتركهما حتى يجفان ثم غسلهما
بالماء البارد.
وصفة قشر البرتقال لتفتيح اليدين والقدمين
يساعد قشر البرتقال على تنظيف وتفتيح مسام الجلد والبشرة، من خلال
تحضير ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقا ، وإضافة ملعقة كبيرة من عصير البرتقال، وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وخلط المزيج ووضعه على اليدين والقدمين وتركهما لمدة 15 دقيقة ثم غسلهما بالماء مع ترطيبهما، مما يساعد في تقشير الجلد الميت.
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفة الزبادي والطماطم لتفتيح اليدين والقدمين
يجب تحضير لب حبة طماطم متوسطة الحجم وإضافة ملعقة صغيرة من الزبادي وبضع قطرات من عصير الليمون، وخلطهما جيداً ثم وضعهما على اليدين والقدمين والإنتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسلهما بالماء البارد.
وصفة الكركم لتفتيح اليدين والقدمين
قومي بتحضير ملعقة كبيرة من الكركم وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو عصير الخيار، ويمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل لمنع الجفاف، لعمل عجينة ووضعها على اليدين والقدمين والإنتظار حتى يجفا ثم غسلهما بالماء البارد.
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