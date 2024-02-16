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جددي بدون تكاليف.. طرق تساعدك في تحديث أجهزة المطبخ الباهتة

2/16/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Youm7) وجود جهاز قد تغير لونه في المطبخ مثل الثلاجة التي أصبحت صفراء أو غسالة الأطباق المخدوشة قد يشعرك بعدم الارتياح في مطبخك، ولكن لا تقلقي فهناك طرق بسيطة وصديقة للميزانية لإصلاح أجهزتك الحالية، تعرفي على تلك الطرق السهلة وغير المكلفة التي قد تساعدك في تحديث أدوات المطبخ الباهتة وفقاً لموقع "thespruce".


المطبخ طلاء الأجهزة:

يمكنك إضافة رسم مرح ومشرق على أجهزتك، حيث إنه يلفت الانتباه ويخفي أي عيوب قد تكون موجودة في الجهاز.

تبديل المقابض:

من السهل تغيير شكل الأجهزة التي تبدو قديمة، حيث إن تبديل مقابض الأجهزة الخاصة بكِ تعد طريقة بسيطة وصديقة للميزانية لإضفاء الحيوية على مظهر مطبخك بالكامل، كما أن اختيار المقابض الحديثة والأنيقة أو حتى تجربة التصميمات القديمة العتيقة يغير شكل واستايل المطبخ بالكامل.

إضافة ملصقات الأجهزة:

معظم الناس لا يعرفون بوجود هذه الأشياء لكنها تشبه ملصقات السيارات، تعمل تلك الملصقات على إضافة طابع جمالي على أدوات المطبخ الباهتة.

عرض الصور بشكل موحد:

يمكنك وضع الصور على الأجهزة لتزيينها بحيث تكون موضوعة بشكل موحد بدلاً من تناثر الأوراق والصور العشوائية.



مطبخ









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