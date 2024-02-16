جددي بدون تكاليف.. طرق تساعدك في تحديث أجهزة المطبخ الباهتة

(MENAFN
- Youm7) وجود جهاز قد تغير لونه في المطبخ مثل الثلاجة التي أصبحت صفراء أو غسالة الأطباق المخدوشة قد يشعرك بعدم الارتياح في مطبخك، ولكن لا تقلقي فهناك طرق بسيطة وصديقة للميزانية لإصلاح أجهزتك الحالية، تعرفي على تلك الطرق السهلة وغير المكلفة التي قد تساعدك في تحديث أدوات المطبخ الباهتة وفقاً لموقع "thespruce".
المطبخ طلاء الأجهزة:
يمكنك إضافة رسم مرح ومشرق على أجهزتك، حيث إنه يلفت الانتباه ويخفي أي عيوب قد تكون موجودة في الجهاز.
تبديل المقابض:
من السهل تغيير شكل الأجهزة التي تبدو قديمة، حيث إن تبديل مقابض الأجهزة الخاصة بكِ تعد طريقة بسيطة وصديقة للميزانية لإضفاء الحيوية على مظهر مطبخك بالكامل، كما أن اختيار المقابض الحديثة والأنيقة أو حتى تجربة التصميمات القديمة العتيقة يغير شكل واستايل المطبخ بالكامل.
إضافة ملصقات الأجهزة:
معظم الناس لا يعرفون بوجود هذه الأشياء لكنها تشبه ملصقات السيارات، تعمل تلك الملصقات على إضافة طابع جمالي على أدوات المطبخ الباهتة.
عرض الصور بشكل موحد:
يمكنك وضع الصور على الأجهزة لتزيينها بحيث تكون موضوعة بشكل موحد بدلاً من تناثر الأوراق والصور العشوائية.
مطبخ
MENAFN16022024000132011024ID1107863212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.