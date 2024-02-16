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شركات الحديد تنتج 5.8 مليون طن خلال أول 9 شهور من عام 2023

2/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) بلغ إنتاج الشركات المحلية من حديد التسليح 5.753 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 منخفضًا من 6.404 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة بـ5.392 مليون طن خلال الفترة ذاتها عام 2021.






فيما بلغ حجم المبيعات من حديد التسليح 4.614 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2023 منخفضًا من 6.016 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، ومقارنة بـ5.150 مليون طن خلال الفترة ذاتها عام 2021، وبلغ متوسط الأسعار 25 ألف جنيه في يناير، و27.1 ألف جنيه في فبراير، و28.8 ألف جنيه في مارس، و33.8 ألف جنيه في أبريل، و35.3 ألف جنيه في يونيو، و34.7 ألف جنيه في يونيو، و34.2 ألف جنيه في يوليو،
و32.5 ألف في أغسطس، و32.8 ألف في سبتمبر، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري.





زاد استهلاك مصر من حديد التسليح إلى 7.895 مليون طن خلال عام 2022 مقارنةً بحجم استهلاك 7.344 مليون طن في عام 2021 بنسبة نمو 8%، نتيجة لزيادة الاستهلاك الموجه للبناء الخاص، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بدأت في تحجيم ذلك، وبلغ معدل الاستهلاك في الربع الرابع من عام 2022 حوالي 1.905 مليون طن مقابل 2.107 مليون طن في الربع الثالث من نفس العام بنسبة انخفاض 10%.





تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.412 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض 21%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.





وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى 3 أنواع، وهي: أولًا مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها عز الدخيلة، وثانيًا الشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ثالثًا مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.












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