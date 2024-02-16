أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة..البنك التجارى فى الصدارة بـ3.1 مليار جنيه

(MENAFN
- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 37.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، يليه سهم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 311.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه.
وجاء فى المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 33.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 416.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 52.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.021 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
وفي المركز السادس "مصر للألومنيوم" بحجم تداول بلغ 7.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 888.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 61.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 711 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 170.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 645.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 155.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 569.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مدينة مصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 108.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 535.6 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.
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