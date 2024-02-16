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أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة..البنك التجارى فى الصدارة بـ3.1 مليار جنيه

2/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 37.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.1 مليار جنيه، يليه سهم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 311.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه.



وجاء فى المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 33.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 416.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 52.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.021 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "مصر للألومنيوم" بحجم تداول بلغ 7.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 888.8 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 61.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 711 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 170.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 645.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 155.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 569.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مدينة مصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 108.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 535.6 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.












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