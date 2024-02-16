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تطورات جديدة فى سوق السمك..البلطى يبدأ من 78 جنيها للكيلو

2/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بالجملة، اليوم السبت، وسط تطورات مستمرة وتحرك في سعر السمك بمصر بالتزامن مع زيادة الطلب حالياً.





وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 79 إلى 85 جنيها، والبلطي 2 من 76 إلى 78 جنيها، والبلطي الاسواني من 30 إلى 70 جنيها، والفيلية من 50 إلى 250 جنيها ، قشر البياض 90 إلى 140 جنيها، والبياض من 80 إلى 120 جنيها.





وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلى 350 جنيها، والمكرونة الخليجي من 75 إلى 95
جنيها، والمكرونة السويس من 90 إلى 120 جنيها، والبرانيس من 90 إلى 120 جنيها، وسمك موسى من 175 إلى 425 جنيها.







وبلغ سعر السبيط من 190 إلى 430 جنيها، وسمك قرش 35 إلى 65 جنيها، الكابوريا من 240 إلى 310 جنيها، والجمبري 520 إلى 620 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 410 إلى 510 جنيها، وجمبري مقاس 2 من 330 إلى 400 جنيها.




















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