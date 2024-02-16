افتتاح معرض أزرق للفنانة آية إبراهيم بمركز رامتان الثقافى الأربعاء

MENAFN - Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيليةمعرض أزرق للفنانة آية إبراهيم، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين.

ويحتل متحف طه حسين مبنى فيلا (رامتان) التى أقام فيها عميد الأدب العربى منذ عام 1955، وحتى رحيله فى عام 1973، ثم أقامت فيها زوجته من بعده حتى رحيلها فى عام 1989 لتتحول بعد ذلك إلى متحف فى عام 1992.

وقامت وزارة الثقافة بتحويل منزل عميد الأدب العربي إلى متحف في يوليو 1993، قدمت أسرة طه حسين إلى وزارة الثقافة قلادة النيل الكبرى ومجموعة من الأوسمة والنياشين والشهادات العلمية والفخرية والمخطوطات النادرة التي حصل عليها طه حسين في حياته إلى جانب جميع ممتلكاته الشخصية وأثاث فيلته بما كانت تحويه من لوحات زيتية نادرة والتماثيل لكبار الفنانين المصريين، وبالإضافة إلى ذلك يضم المتحف مكتبة طه حسين العربية وتضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، وتم افتتاح المتحف في 15 يوليو 1997 بعد إنشاء مبنى ملحق ليكون مركزاً ثقافياً يحمل اسم (مركز رامتان الثقافي) على جزء من حديقة الفيلا.