افتتاح معرض أزرق للفنانة آية إبراهيم بمركز رامتان الثقافى الأربعاء

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية
معرض أزرق للفنانة آية إبراهيم، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين.
ويحتل متحف طه حسين مبنى فيلا (رامتان) التى أقام فيها عميد الأدب العربى منذ عام 1955، وحتى رحيله فى عام 1973، ثم أقامت فيها زوجته من بعده حتى رحيلها فى عام 1989 لتتحول بعد ذلك إلى متحف فى عام 1992.
وقامت وزارة الثقافة بتحويل منزل عميد الأدب العربي إلى متحف في يوليو 1993، قدمت أسرة طه حسين إلى وزارة الثقافة قلادة النيل الكبرى ومجموعة من الأوسمة والنياشين والشهادات العلمية والفخرية والمخطوطات النادرة التي حصل عليها طه حسين في حياته إلى جانب جميع ممتلكاته الشخصية وأثاث فيلته بما كانت تحويه من لوحات زيتية نادرة والتماثيل لكبار الفنانين المصريين، وبالإضافة إلى ذلك يضم المتحف مكتبة طه حسين العربية وتضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، وتم افتتاح المتحف في 15 يوليو 1997 بعد إنشاء مبنى ملحق ليكون مركزاً ثقافياً يحمل اسم (مركز رامتان الثقافي) على جزء من حديقة الفيلا.
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