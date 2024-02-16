فعاليات متنوعة بقافلة قصور الثقافة بقرية الكداية بالجيزة ضمن حياة كريمة

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- Youm7) يواصل فرع ثقافة الجيزة تنفيذ فعاليات القافلة الثقافية بمركز شباب الكداية بأطفيح بمحافظة الجيزة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ ضمن خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.
تضمن اليوم الخامس محاضرة تثقيفية ناقش خلالها محمد ترجم، ظاهرة العنف ضد المرأة، موضحا أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، كما تطرق إلى أشكال العنف ضد المرأة وآثاره السلبية الكثيرة على الصحة النفسية للمرأة، واختتم حديثه، مؤكدا أهمية غرس قيم المساواة في نفوس النشء، وتوعيتهم بالأدوار المهمة التي تلعبها المرأة في المجتمع.
أعقب ذلك فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال فى إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد الدينى، كما تضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجه، إلى جانب استمرار ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين.
تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية.
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