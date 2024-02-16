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فعاليات متنوعة بقافلة قصور الثقافة بقرية الكداية بالجيزة ضمن حياة كريمة

2/16/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل فرع ثقافة الجيزة تنفيذ فعاليات القافلة الثقافية بمركز شباب الكداية بأطفيح بمحافظة الجيزة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ ضمن خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.



تضمن اليوم الخامس محاضرة تثقيفية ناقش خلالها محمد ترجم، ظاهرة العنف ضد المرأة، موضحا أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا، كما تطرق إلى أشكال العنف ضد المرأة وآثاره السلبية الكثيرة على الصحة النفسية للمرأة، واختتم حديثه، مؤكدا أهمية غرس قيم المساواة في نفوس النشء، وتوعيتهم بالأدوار المهمة التي تلعبها المرأة في المجتمع.



أعقب ذلك فقرة لاكتشاف وعرض مواهب الأطفال فى إلقاء الشعر، الغناء، والإنشاد الدينى، كما تضمنت الفعاليات فقرة رسم على الوجه، إلى جانب استمرار ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين.



تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الجيزة، استمرارا لبرنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية.












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