ندوة عن العلاج النفسى والتعامل مع الضغوط فى مكتبة مصر الجديدة

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، اليوم، فى الساعة الخامسة مساء ندوة بعنوان "العلاج النفسى الذاتى"، والتى تهدف إلى نشر ثقافة عالج نفسك بنفسك بتوجيه من الطبيب النفسى الاستشارى بدون الحاجة لدخول مصحة، كما تهدف لنشر فن العلاج النفسى الذاتى للضغوط والقلق والاكتئاب والضبط الذاتى للمسارات العصبية .

يحاضر فى الندوة الدكتور رامز طه استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، ويأتى عنوان المحاضرة "الضبط الذاتى لمنظومة المسارات العصبية" وتشمل الندوة عدة محاور تدور حول الاساليب والتكنيكات المستخدمة مثل الاسترخاء المتكرر والتنفس العميق ببطء وتعديل التفكير والتخلص من الأفكار السلبية والانهزامية الهدامة والمزعجة وتهدئة وتعديل الحوار الذاتى والتدريب على الخلوة والتأمل وتنمية الجوانب الروحية والدينية والتدعيم ومكافأة الذات عقب كل سلوك مرغوب، والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والأسرية والرياضية والتشجيع على حضور العلاج الجمعى والسيكودراما.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن المكتبة تسعى إلى تنظيم مثل تلك الندوات بهدف مساعدة من يحتاج إلى العلاج النفسى على تحقيق أكبر قدر متاح من الاستقرار والصحة النفسية، ومساعدته على تخطي الصعوبات الحياتية، والانفعالية، والتي قد تؤثر سلباً على استمتاعه بالحياة، و تحول بينه وبين تحقيق أهدافه.