ندوة عن العلاج النفسى والتعامل مع الضغوط فى مكتبة مصر الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، اليوم، فى الساعة الخامسة مساء ندوة بعنوان "العلاج النفسى الذاتى"، والتى تهدف إلى نشر ثقافة عالج نفسك بنفسك بتوجيه من الطبيب النفسى الاستشارى بدون الحاجة لدخول مصحة، كما تهدف لنشر فن العلاج النفسى الذاتى للضغوط والقلق والاكتئاب والضبط الذاتى للمسارات العصبية .
يحاضر فى الندوة الدكتور رامز طه استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، ويأتى عنوان المحاضرة "الضبط الذاتى لمنظومة المسارات العصبية" وتشمل الندوة عدة محاور تدور حول الاساليب والتكنيكات المستخدمة مثل الاسترخاء المتكرر والتنفس العميق ببطء وتعديل التفكير والتخلص من الأفكار السلبية والانهزامية الهدامة والمزعجة وتهدئة وتعديل الحوار الذاتى والتدريب على الخلوة والتأمل وتنمية الجوانب الروحية والدينية والتدعيم ومكافأة الذات عقب كل سلوك مرغوب، والاهتمام بالعلاقات الاجتماعية والأسرية والرياضية والتشجيع على حضور العلاج الجمعى والسيكودراما.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة إن المكتبة تسعى إلى تنظيم مثل تلك الندوات بهدف مساعدة من يحتاج إلى العلاج النفسى على تحقيق أكبر قدر متاح من الاستقرار والصحة النفسية، ومساعدته على تخطي الصعوبات الحياتية، والانفعالية، والتي قد تؤثر سلباً على استمتاعه بالحياة، و تحول بينه وبين تحقيق أهدافه.
MENAFN16022024000132011024ID1107863204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.