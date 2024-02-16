فُتات قصة قصيرة لـ شيماء بن عمر

MENAFN - Youm7) يعلم أن لذلك السلوك اسماً.. ولكنه غير قادر على الاهتداء إليه.. ما كان ذلك؟؟

إنه شىء غريب ويبعث على الاضطراب.. شيء يشبه السعادة إذا ما ظننا أن السعادة قادرة على التنكر فى ثوب أنيقٍ للإساءة، التلاعب ، والسُمِيّة ...

يعلم جيدا أن السعادة أتت يوما على شكل أسوأ أعدائه...

حسنا ، ما كان ذلك مرة أخرى؟!

آها... إنه ..الفُتات .. !!

أخبث أنواع السعادة تأتى على خِوانٍ كبيرة، أنيقة، لا تليق إلا بك وحدك من دون كل الوجوه.. حيث يتم تقديم أجود أنواع النبيذ الإيطالى المعتق وأشهى الخبز الفرنسى ...

نعم إنها أفخم أصناف الفتات ...

فتات لا يسمن ولا يغنى من جوع...

قد يبقيك على قيد الحياة.. أو قيد النسيان.. أو أى قيد بإمكانه أن يجعلك تحت السيطرة...

ولكنك وسط حلقة مفرغة وتريد التخلص أخيرا وبعد سنوات عقيمة من متلازمة الفتات ...

أنت صامد ... أو هكذا تظن ....

بدأ الجوع يأخذ مأخذه منك الآن أكثر من أى وقت مضى.. جسمك منهك وعلى حافة الانهيار... أنت مشوش... غير قادر على التركيز وبدأت دفاعاتك فى الانهيار...

أنت تتضور قلقا وحزنا وخيبة.. أتكون فقط أعراض انسحاب شرسة ليعود كل شىء على صورته الأولى ؟ أم أن هذا ما ستبدو عليه حياتك إلى الأبد؟؟؟

كان وقع التساؤل الأخير عليه شديدا لدرجة أنه اعتذر عن البقاء لاحتساء القهوة... اضطرابه وانصرافه المفاجئين لفت انتباه الجميع على غير العادة.. ربما لأنه صامت معظم الوقت.. قانع بما مضى وزاهد فى كل ما سيأتى ...

يقولون دائما أنه يتحلى بالكياسة والهدوء والسكينة.. يعلم أن تلك هى مجرد تسميات منمقة يستعملونها فى حضوره عوض المصطلحات الحقيقية مثل غير مثيرٍ للاهتمام.... ممل.. وربما كئيب ..

لنقل إنها فقط بعض المحاولات الروتنية لدس السم فى العسل ..

ولكنه الآن أمام قرار مصيرى.. إما أن يعود ليرضى بالفتات الذى يُرمى إليه من حين لآخر والذى سيبقيه أسير المنتصف وإما.... بدر إلى ذهنه ذلك المكان الذى ذكره دانتى فى الكوميديا الإلهية.. ما كان ذلك؟؟

إنه ذلك الدهليز الذى تُحتجز فيه الأرواح حتى تصبح قيد النسيان... فلا هى من سكان الجحيم ولا هى تنعم بالفردوس.... آآه ..... إنه الليمبو!

لقد حسم أمره... لن يكون ضحية الليمبو ولن يرضى بالفتات من اليوم فصاعدا !!!

لن يقبل بأقل ما يستحق حتى لو عنى ذلك أن يموت قهرا... ليس سيئا مطلقا أن يموت أحدهم بشموخ...

لمعت كفكرة مشرقة فى ثنايا رأسه وهو يرفع ذراعه نحو الطريق مرددا بحماس : تاااكسي!