مناقشة رواية ربع الرز لـ شيماء غنيم بمبنى قنصلية فى وسط البلد

(MENAFN
- Youm7) يعقد فى مبنى قنصلية بوسط البلد، مناقشة رواية "ربع الرز " الصادرة عن دار العين للنشر للكاتبة شيماء غنيم بالتعاون مع صالون اقرأ لى الثقافى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الساعة السابعة مساءً.
وجاء في كلمة الغلاف على لسان الروائي محمد إسماعيل "تطل رواية رَبْع الرُّز على زاوية جديدة لماضي القاهرة الغني بالتفاصيل السحرية فنغوص في الزمان والمكان حيث المُهمشين على الجانب الآخر من مجتمع الباشاوات."
غلاف رواية ربع الرز
ونقرأ فى الرواية: "الكل يقف حائراً أمام لحظة الموت، لا نعرف متى ومن أين سيباغتنا وكأنه الظل المُصاحب لك منذ الولادة، تعطيه ظهرك مطمئناً لقوتك وعظمة مهابتك ثم فجأة ينقضُّ بمخالبه، فالكل أمام الموت سواسية."
شيماء غنيم كاتبة، عملت كمراسلة ومعدة برامج وشاركت فى إعداد أفلام وثائقية عن مناطق بالقاهرة مثل "الحطابة" و"سوق السلاح"، كما وصلت روايتها الأولى غير المنشورة "أبواب نجية" إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي عام 2022.
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