مناقشة رواية ربع الرز لـ شيماء غنيم بمبنى قنصلية فى وسط البلد

MENAFN - Youm7) يعقد فى مبنى قنصلية بوسط البلد، مناقشة رواية "ربع الرز " الصادرة عن دار العين للنشر للكاتبة شيماء غنيم بالتعاون مع صالون اقرأ لى الثقافى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير الساعة السابعة مساءً.

وجاء في كلمة الغلاف على لسان الروائي محمد إسماعيل "تطل رواية رَبْع الرُّز على زاوية جديدة لماضي القاهرة الغني بالتفاصيل السحرية فنغوص في الزمان والمكان حيث المُهمشين على الجانب الآخر من مجتمع الباشاوات."

غلاف رواية ربع الرز

ونقرأ فى الرواية: "الكل يقف حائراً أمام لحظة الموت، لا نعرف متى ومن أين سيباغتنا وكأنه الظل المُصاحب لك منذ الولادة، تعطيه ظهرك مطمئناً لقوتك وعظمة مهابتك ثم فجأة ينقضُّ بمخالبه، فالكل أمام الموت سواسية."

شيماء غنيم كاتبة، عملت كمراسلة ومعدة برامج وشاركت فى إعداد أفلام وثائقية عن مناطق بالقاهرة مثل "الحطابة" و"سوق السلاح"، كما وصلت روايتها الأولى غير المنشورة "أبواب نجية" إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي عام 2022.