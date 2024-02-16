Saturday, 17 February 2024 09:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تيك توك يطرح تطبيق خاص به على نظارة أبل فيجن برو.. اعرف التفاصيل

2/16/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن تطبيق تيك توك أصبح متاح بشكل رسمي على نظارة أبل
Vision Pro، وذلك بعدما كان TikTok غائبًا بشكل واضح فى يوم الإطلاق، ولكن الآن أصبح Vision Pro الآن يحتوى على تطبيق تيك توك أصلى، بحسب موقع
Engadget الأمريكى.



ويضم التطبيق بعض الميزات الرائعة هنا التي تستفيد من سماعات الرأس، حيث يتم نقل شريط التنقل وزر الإعجاب بالكامل خارج الشاشة، مما يمنح المستخدمين رؤية متواصلة لمحتوى الفيديو.



ويمتد هذا إلى أقسام التعليقات والملفات الشخصية لمنشئي المحتوى، حيث يظهر كلاهما الآن كتوسيعات بجانب الموجز، والذي يقول TikTok إنه يوفر "تجربة مشاهدة محتوى أكثر غامرة".



ويعمل تيك توك أيضًا مع ميزة Shared Space في Vision Pro، مما يسمح للتطبيق بالتواجد في مكان ما على جهازك الطرفي أثناء العمل على أشياء أخرى.



وسيظل موقع التطبيق ثابتًا، لذا سيكون في نفس المكان في كل مرة تضع فيها سماعة الرأس (شريطة أن تكون في نفس الغرفة)، وقد تلاحظ أن هذه الميزات مخصصة في المقام الأول لمستهلكي المحتوى، وليس لمنشئي المحتوى.












MENAFN16022024000132011024ID1107863201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث