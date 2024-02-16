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طرح تطبيقي Google Gemini على Android لعدد من البلدان.. وحيلة لمستخدمي أيفون

2/16/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت جوجل في طرح تطبيق Gemini على نظام Android للمستخدمين في عدد من دول العالم، وعلى الرغم من عدم وجود تطبيق مخصص على نظام التشغيل iOS، سيتمكن مالكو iPhone من رؤية مفتاح تبديل في الجزء العلوي من تطبيق Google، مما يسمح لهم بتمكين واستخدام ميزات chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI).



وأطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة تطبيق Android في 8 فبراير، لكن الطرح كان يقتصر على الولايات المتحدة، والآن، يتم توسيع التطبيق ليشمل أكثر من 150 دولة ومنطقة.



وفقًا لصفحة دعم جوجل، أصبح تطبيق Gemini للهاتف المحمول متاحًا الآن باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية ويتم توسيعه ليشمل أكثر من 150 دولة ومنطقة، القائمة الكاملة للبلدان مدرجة في صفحة دعم Google.

لكن ليس لدى مستخدمي iPhone تطبيق مخصص في الوقت الحالي، ولكن يمكنهم استخدام إمكانات Gemini للذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق Google، والذي يحتوي الآن على زر تبديل في الجزء العلوي الأيمن يسمح بالوصول إلى chatbot.



ويتطلب تطبيق Gemini هاتفًا ذكيًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 4 جيجابايت، ويجب أن يعمل أيضًا بنظام التشغيل Android 12 أو الإصدارات الأحدث من نظام تشغيل Google، وبالمثل، يتوفر تبديل Gemini لمستخدمي iPhone الذين يعملون بنظام iOS 16 والإصدارات الأحدث.



ونظرًا لأن خدمة الذكاء الاصطناعي متاحة فقط باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية، فإنها ستكون متاحة فقط على الهواتف الذكية المجهزة لاستخدام هذه اللغات، وأخيرًا، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب Google شخصي أو حساب Workspace حيث قام المسؤول بتمكين هذه الميزة.



وفي حالة استمرار عدم قدرتك على رؤية التطبيق أو زر التبديل، تجدر الإشارة إلى أن الطرح العالمي بدأ يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر لبضعة أيام أخرى، وكشف جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في Google، والذي يتولى أيضًا إدارة Gemini، في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter) أن القيود التي يفرضها تطبيق Gemini على تحميل الصور وإنشاء الصور قد تم تخفيفها إلى حد ما.




ومع ذلك، أضاف: "سنواصل العمل من خلال المواءمة المسؤولة لحالات الرفض مع كل من الصور والنصوص". يتم حاليًا تنفيذ المزيد من الميزات والتوسع في المزيد من المناطق.
















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