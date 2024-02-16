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Epic تخطط لإطلاق واجهة متجر Ios الخاصة بها فى الاتحاد الأوروبى

2/16/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت Epic Games أن شركة Apple أعادت أخيرًا حساب مطور iOS الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن المطور يخطط لإطلاق واجهة متجر رقمية لأجهزة iOS في وقت ما من هذا العام، والأهم من ذلك، أن هذا سيسمح للمستخدمين بتنزيل Fortnite بسهولة على أجهزة iPhone.



وكشفت الشركة أنها ستعيد متجر الألعاب الخاص بها وFortnite إلى نظام التشغيل iOS مرة أخرى، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستمنحها حساب مطور أم لا، يسهل هذا الحساب على المطورين توزيع التطبيقات والمحتوى عبر منصات Apple المختلفة.



وكل هذا بفضل قانون الأسواق الرقمية الجديد
DMA في الاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا في السابع من مارس.




ويصنف القانون الخدمات الكبيرة على أنها "حراس البوابة"، مثل متجر تطبيقات أبل، ويأمرها بأن تصبح قابلة للتشغيل المتبادل مع المنتجات المنافسة للبقاء في حالة امتثال.



وفيما يتعلق بالتنفيذ في هذه الحالة، ستلزم DMA جميع المطورين بتلقي المدفوعات وتوزيع التطبيقات على iOS من خارج متجر التطبيقات الرسمي.



لا تزال التطبيقات التي تبيعها منصة مبيعات خارجية بحاجة إلى موافقة Apple، من خلال عملية التوثيق الخاصة بالشركة، لاكتشاف المحتوى الذي قد يكون ضارًا وإزالته.



كان هناك الكثير من الخلافات بين Apple وEpic منذ أن بدأت الشركة الأخيرة في استخدام خيار الدفع داخل التطبيق الخاص بها في إصدار iOS من Fortnite، وباستخدام معالجة الدفع الخاصة بها، فإن نسبة 30% من الترقيات وتعزيزات الطاقة التي باعتها للاعبي Fortnite لم تعد تصل إلى جيوب Apple.



أصدر أحد القضاة مؤخرًا أمرًا قضائيًا دائمًا يمنح المطورين طريقة لتجنب خفض المبيعات بنسبة 30% الذي تحصل عليه شركة Apple عبر نظام الدفع الداخلي الخاص بها.



يبدو أن هذا لا يرضي أيًا من الشركتين، لم تكن شركة Apple سعيدة بإجبارها على السماح بخيارات الدفع التابعة لجهات خارجية على نظامها الأساسي، ولم تكن Epic راضية عن لغة الأمر القضائي، الذي تقرر فيه أن شركة Apple لا تحتكر ألعاب الهاتف المحمول ولم تنتهك قانون مكافحة الاحتكار من خلال حظر أسواق التطبيقات المنافسة.



ربما تهدأ الأمور قليلاً بين الشركتين، ومن الجدير بالذكر أن ديزني اشترت مؤخرًا حصة في Epic Games بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المعروف أن علاقة Apple وDisney جيدة.












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