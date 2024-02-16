آبل تطلق 5 موديلات من سلسلة Iphone 16 هذا العام.. السعر والمواصفات

MENAFN - Youm7) في كل عام، ينتظر العديد من محبي Apple أجهزة iPhone الجديدة، وعادةً ما تطلق الشركة مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية في شهر سبتمبر والتي تتضمن أربعة طرازات – Standard وPlus وPro وPro Max، ولكن، يشاع الآن أن شركة Apple قد تقرر إطلاق ما يصل إلى 5 طرازات هذا العام في سلسلة iPhone 16 القادمة.واقترح Tipster Majin Bu على موقع X (تويتر سابقًا) أنه يمكننا رؤية طرازين جديدين من iPhone 16 SE أيضًا في عام 2024، وقد شارك المصدر المذكور أيضًا بعض المخططات لأجهزة iPhone القادمة لعام 2024 والأسعار المحتملة والمزيد.السعر والتصميم والتفاصيل الأخرى

وفقًا للمخططات المسربة، قد تقدم سلسلة iPhone 16 القادمة خمسة نماذج متميزة، ولهذا السبب، قد تقوم شركة Apple بدمج خط iPhone SE في التشكيلة الرئيسية لهذا العام، حيث تصور العروض تكوينات مختلفة للكاميرا عبر الطرازات، حيث يتميز iPhone 16 SE وiPhone 16 Plus SE بتصميم كاميرا خلفية واحدة على شكل حبة تذكرنا بـ iPhone X.

وفي المقابل، يتميز إصدار iPhone 16 العادي بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة، بينما يتميز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، وتتوافق هذه التصميمات مع التسريبات السابقة، حيث تعرض ترتيبات الكاميرا العمودية مع نتوءات الكاميرا على شكل حبوب، وهو خروج عن نتوء الكاميرا المربع الشكل في سلسلة iPhone 15 الحالية.وتشير التقارير إلى أن iPhone 16 SE يمكن أن يتميز بشاشة مقاس 6.1 بوصة توفر معدل تحديث 90 هرتز، بينما قد يصل نظيره iPhone 16 Plus SE بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة 60 هرتز، والجدير بالذكر أن كلا الطرازين يشاع أنهما يتمتعان بميزة Dynamic Island.أما بالنسبة للإصدارين القياسيين من iPhone 16 وiPhone 16 Pro، فتشير التكهنات إلى شاشات بحجم 6.3 بوصة مزودة بمعدل تحديث 120 هرتز، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتميز جهاز iPhone 16 Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.بالإضافة إلى ذلك، شارك المرشد تفاصيل الأسعار المحتملة لسلسلة iPhone 16 في تعليق على X، ووفقًا للتسريبات، قد يبدأ سعر iPhone 16 SE بسعر 699 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، في حين يمكن أن يبدأ سعر iPhone 16 SE Plus سيكون بسعر 799 دولارًالنسخة 256 جيجابايت.من المتوقع أن يتم بيع هاتف iPhone 16 بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 699 دولارًا، بينما يُشاع أن إصدارات 256 جيجابايت من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max تكلف 999 دولارًا و1099 دولارًاعلى التوالي.كل هذه المعلومات ليست رسمية، لذا ننصح المستخدمين بتناولها مع قليل من الملح. من المرجح أن تعلن شركة آبل عن هواتف iPhone 2024 الخاصة بها في سبتمبر من هذا العام، ولا يزال الحدث بعيدًا جدًا. سنرى المزيد من التسريبات في الفترة القادمة قبل الإطلاق. يمكنك متابعة قناة India Today Tech للاطلاع على كافة التحديثات.