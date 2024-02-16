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تقرير: Iphone 16 سيصل بتقنية ذكاء اصطناعى جديدة على نظام التشغيل Ios 18

2/16/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة آبل لتزويد سلسلة هواتف iPhone 16 الذكية بأجهزة مُحدثة يمكنها تحسين أداء الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير حديث، حيث يمكن تجهيز نسخة ايفون 16 بمعالج محسّن، في الوقت المناسب لنظام التشغيل iOS 18.



وقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شركة Apple تعمل على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي يمكن تضمينها في التحديث التالي لنظام التشغيل، وأصدرت شركة Rival Samsung مؤخرًا سلسلة الهواتف الذكية Galaxy S24 المجهزة أيضًا بميزات الذكاء الاصطناعي.



ويشير تقرير Economic Daily News (باللغة الصينية) إلى أن شركة Apple ستقوم بترقية شرائح A18 المزعومة – المتوقع وصولها إلى سلسلة iPhone 16 – باستخدام محرك عصبي تمت ترقيته، وإلى جانب معالج الهاتف المحمول A18، من المتوقع أيضًا أن تتميز شرائح M4 من الجيل التالي من Apple بمحرك عصبي جديد مزود بعدد أكبر من النوى "بشكل ملحوظ".



وتم تجهيز أحدث موديلات iPhone 15 بمحرك عصبي يحتوي على 16 نواة، وكان هذا هو الحال بالنسبة لسلسلة iPhone 14 وiPhone 13 وiPhone 12، وفي الوقت نفسه، تتميز طرازات iPhone 11 وiPhone XS بمحرك عصبي ثماني النواة، في حين أن سلسلة iPhone 8 الأقدم تحتوي على نواتين فقط للمحرك العصبي.



ويمكن أن يكون العدد المتزايد من النوى هو السبب في أن بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المُشاع عنها والتي تأتي مع تحديث iOS 18 ستقتصر على أحدث سلسلة iPhone 16، ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة Apple تمكنت من تحسين أداء محركها العصبي على طرز iPhone الحديثة دون زيادة العدد الأساسي.



وقال مارك جورمان من بلومبرج في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يساعد تحديث iOS 18 شركة آبل في بيع جيلها القادم من الهواتف الذكية، وأكدت الشركة أيضًا أنها تعمل على ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن خلفاء هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في النصف الثاني من عام 2024.












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