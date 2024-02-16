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هاريس أمام ميونيخ للأمن قيادة الولايات المتحدة ضرورية للاستقرار العالمي وتفيد الشعب الأميركي

2/16/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دافعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بحماسة عن "الدور القيادي" للولايات المتحدة والتزامها بوقف الأزمات الدولية، في وقت يشعر فيه الأوروبيون بالقلق بشأن عرقلة المساعدات الحيوية لأوكرانيا واحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب الى البيت الابيض في الانتخابات المقبلة.

وبين أوائل المسؤولين الذين تحدثوا في مؤتمر الأمن في ميونيخ، لم تذكر نائبة الرئيس الأميركي اسم الجمهوري دونالد ترامب الذي يقترب من الفوز بترشيح حزبه ومواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن مرة أخرى في نوفمبر المقبل.

لكن هذا السيناريو الذي يتخوف منه حلفاء الولايات المتحدة، تخلل مداخلتها التي واصلت خلالها التأكيد أن التحالفات التي شكلتها بلادها "أتاحت تجنب الحروب والدفاع عن الحرية والحفاظ على الاستقرار من أوروبا إلى الهند-المحيط الهادئ".

وقالت ردا على تهديدات دونالد ترامب ضد آليات التعاون داخل حلف شمال الأطلسي "سيكون من الحماقة تعريض كل هذا للخطر".
وأوضحت أن قيادة الولايات المتحدة ضرورية للاستقرار العالمي و"تفيد الشعب الأميركي بشكل مباشر" من حيث الوظائف والقوة التجارية.

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