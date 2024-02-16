العدل الدولية التطورات في رفح تزيد الكابوس الإنساني الذي لا يوصف في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب افريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت المحكمة ، التي مقرها لاهاي، في حكمها الصادر الجمعة ان التطورات في قطاع غزة ولاسيما بمدينة رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوساً إنسانياً له عواقب لا توصف.
واضافت المحكمة ان الوضع الخطير في غزة يتطلب من اسرائيل تنفيذاً فورياً للتدابير المشار إليها في الامر الصادر عن المحكمة في 26
يناير
الماضي.
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