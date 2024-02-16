العدل الدولية التطورات في رفح تزيد الكابوس الإنساني الذي لا يوصف في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب افريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت المحكمة ، التي مقرها لاهاي، في حكمها الصادر الجمعة ان التطورات في قطاع غزة ولاسيما بمدينة رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوساً إنسانياً له عواقب لا توصف.

واضافت المحكمة ان الوضع الخطير في غزة يتطلب من اسرائيل تنفيذاً فورياً للتدابير المشار إليها في الامر الصادر عن المحكمة في 26ينايرالماضي.