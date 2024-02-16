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محامية ترامب الحكم بتغريمه ومنعه من ادارة شركاته في نيويورك اضطهاد ذو دوافع سياسية

2/16/2024 11:23:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندّدت محامية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكّلها والذي أمره بتسديد غرامة مالية بـ355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في نيويورك لثلاث سنوات.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفة "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

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