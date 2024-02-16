إدارة الفيصلي تزور الفريق في معسكره وتصرف راتبا

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- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حرص رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم على زيادة الفريق الذي يقيم معسكرا في أحد فنادق العاصمة، تحضيرا للمواجهة المؤجلة مع نظيره فريق شباب العقبة، يوم غد السبت.
و هنأ الحديد نجوم الفريق العائدين من مشاركة مع منتخب النشامى في منافسات كأس آسيا 2023، على الإنجاز الذي حققوه رفقة المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة تحقيق إنطلاقة قوية في مسيرة "الازرق" نحو المحافظة على لقب دوري المحترفين.
و قامت الإدارة بصرف راتب شهري للفريق ضمن حرصها على توفير كافة مستلزمات الفريق.
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