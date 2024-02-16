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إدارة الفيصلي تزور الفريق في معسكره وتصرف راتبا

2/16/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حرص رئيس النادي الفيصلي م. نضال الحديد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم على زيادة الفريق الذي يقيم معسكرا في أحد فنادق العاصمة، تحضيرا للمواجهة المؤجلة مع نظيره فريق شباب العقبة، يوم غد السبت.
و هنأ الحديد نجوم الفريق العائدين من مشاركة مع منتخب النشامى في منافسات كأس آسيا 2023، على الإنجاز الذي حققوه رفقة المنتخب الوطني، وأكد على ضرورة تحقيق إنطلاقة قوية في مسيرة "الازرق" نحو المحافظة على لقب دوري المحترفين.
و قامت الإدارة بصرف راتب شهري للفريق ضمن حرصها على توفير كافة مستلزمات الفريق.

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