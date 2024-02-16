المنتخب الوطني لكرة السلة يخسر في اولى مبارياته بالبطولة الرباعية
التاريخ
2/16/2024 11:22:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) خسر المنتخب الوطني لكرة السلة أمام نظيره البحريني، بافتتاح مشواره في البطولة الرباعية الودية والمقامه في قطر.
وخسر المنتخب في اللقاء الذي أقيم على صالة لوسيل بـ82 نقطة مقابل 73.
وسيلتقي المنتخب بنظيره القطري، غدًا السبت، على الصالة ذاتها.--(بترا)
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