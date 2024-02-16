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منتخب السلة يخسر أمام البحرين في بطولة قطر الدولية

2/16/2024 11:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – استهل المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مشواره في الدور الأول من البطولة الدولية الودية“قطر 2024” بالخسارة أمام نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 73-82 (النصف الأول 31-42) في لقاء جمعهما أمس بصالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض“صقور الأردن” اختبارا صعبا مع نظيره المنتخب المصري عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في نفس المكان، ضمن ختام الدور الأول.
وفاز المنتخب القطري على نظيره المنتخب السعودي بنتيجة (71-69) أمس، فيما شهدت مباريات اليوم الأول، التي أقيمت أول من أمس، فوز مصر على البحرين بنتيجة (83-64) وقطر على أفريقيا الوسطى بنتيجة (74-71).
ويتواجد“صقور الأردن” في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي مصر والبحرين، فيما جاءت منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى في المجموعة الأولى. وطبقا لنظام البطولة؛ تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها من أجل ترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في إطار تحضيراته لخوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل“صقور الأردن” ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
البحرين 82 الأردن 73
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي ابراهيم في صناعة اللعب بإسناد من أمين أبو حواس وأشرف الهندي حول القوس مع تولي هاشم عباس ومحمد شاهر مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني على الخماسي، علي عقيل ومصطفى حسين وعلي حداد ومحمد حمودة والمحترف الأميركي واين تشيزم.
وأشهرت البحرين سلاح التصويب الثلاثي لتتقدم سريعا (11-4) بعد ثلاث سلات لعقيل وحداد وحمودة وسلة لحداد من الفاست بريك، فيما كان فريدي وعباس يسجلان من اختراقين هجوميين، ليطلب الصوص وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه ومعه سجل أبو حواس سلة من“دنك” مع سلة ثلاثية لهاشم عباس، قبل أن يرد حمودة بسلتين ثلاثيتين من المسافة البعيدة مع نقطتين لمصطفى راشد من رميتين حرتين، فيما سجل شاهر سلة من تصويبة بعيدة مع سلة للحموري من اختراق هجومي، لتجد ردا سريعا من عقيل بسلة ثلاثية، ليأتي الدور على يوسف أبو وزنة، الذي اضاف سلة من اختراق هجومي ليقلص الفارق إلى 8 نقاط في الفترة الأولى التي تأخر فيها المنتخب الوطني (16-24).
وعزز ميثم جميل تقدم البحرين في بداية الفترة الثانية بسلة من المسافة البعيدة، فيما كان وسام الصوص يعمد إلى مبدأ المداورة بمنح اللاعبين روحي الكيلاني وعبدالله شتات فرصة المشاركة إلى جانب لاعبي الخبرة فريدي وحمارشة وابو وزنة، لكن ذلك لم يمنع البحرين من مواصلة التسجيل بإضافتها نقطتين من رميتين حرتين للواثق علي، ومع استمرار لاعبي المنتخب الوطني في الصيام عن التسجيل بالدقائق الخمس الأولى من الفترة الثانية، كسر فريدي النحس بتسجيله ثلاث نقاط من خط الرميات الحرة مع سلة من اختراق هجومي وثلاثية لعباس، ومع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل، حافظ المنتخب البحريني على تقدمه في نتيجة النصف الأول (42-31) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (18-15).
ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثالثة، التي تناوب فريقها لاعبو الفريقين على التسجيل، قبل أن يترجم لاعبو“الأحمر” البحريني أفضليتهم بطرق سلة المنتخب الوطني من المحاور كافة، ليعززوا تقدمهم في النتيجة الإجمالية (69-47) بعدما حسموا الفترة الثالثة (27-16).
ولم يظهر المنتخب الوطني ردة فعل حقيقية للعودة في نتيجة المباراة، في ظل اعتماده على مبدأ المداورة ضمن مرحلة الإحلال والتبديل التي أعلن عنها مؤخرا، ليخسر في النتيجة النهائية للمباراة بنتيجة (73-82) رغم تقدمه في نتيجة الفترة (26-13).
وبرز هاشم عباس في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 23 نقطة و8 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، فيما كان مصطفى راشد اللاعب الأبرز من جانب المنتخب البحريني بتسجيله 20 نقطة و4 متابعات و6 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 26.

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