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مسيرة تضامنية تندد باستمرار الإبادة والتهجير للغزيين

2/16/2024 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- ندد المئات من المتظاهرين، خلال مسيرة للأحزاب القومية واليسارية، أمس، بالإمعان بالإبادة الجماعية والتهجير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث والثلاثين بعد المائة من العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع.
وفي منطقة وسط البلد، علت الهتافات للمقاومة الفلسطينية ورفض استمرار العمل بمعاهدة وادي عربة، مع التنديد بسياسة الإدارة الأميركية "المتواطئة" مع الاحتلال، والتأكيد على رفض وجود السفارة الإسرائيلية على الأراضي الأردنية.
وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم، وهتف المتظاهرون "منصورين منصورين يا كتائب عز الدين.. يا أبوعبيدة اشتقنالك.. من الأردن تحية لكل الغزاوية".
وأكد نائب الأمين العام الأول لحزب "حشد" خليل السيد، في كلمة ممثلة عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، على الموقف الرافض للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
ورفع المتظاهرون صورا معدلة للرئيس الأميركي جو بايدن ولرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، كتب عليهما "قتلة الأطفال.. النازيون الجدد"، ويافطات أخرى تنادي بفتح معبر رفح.

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