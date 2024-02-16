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وادي الأردن: مخزون مطمئن للمياه الزراعية

2/16/2024 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، أن مخزون السدود الـ16 الرئيسية في المملكة، "مطمئن للاحتياجات الزراعية"، مبديا أمله بأن تعزز الهطولات المطرية المتوقعة في الفترة المتبقية من الموسم الشتوي، حجم المخزون المائي في السدود كافة.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن مواقع الحصاد المائي التي تزيد على 420 موقعا، موزعة بين حفيرة وسد ترابي وبرك صحراوية، وصلت إلى ما يتجاوز 50 % من سعة مخزونها.
وأضاف الأمين العام لـ"وادي الأردن"، أن أداء الموسم المطري حتى الوقت الراهن، متقارب للمواسم السابقة من حيث مخزون المياه، معربا عن أمله بأن يتحسن المخزون بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وسجلت المخازين الكلية للسدود منذ بدء الموسم المطري الحالي وحتى صباح أمس، ما نسبته 44,4 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، إذ ارتفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الى 128 مليونا، وفق أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن.
وأضافت "المياه- وادي الأردن"، أن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح أمس الى ما نسبته 63,6 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، علما بأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 71,8 %.
وتعول وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، على الهطولات المطرية المتجددة لتعويض ضعف تلك المخازين، والتي تسهم بشكل مباشر في توفير الكميات المبرمجة لكل من أغراض الشرب والزراعة.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل.
وتتجدد فرص انتعاش أوضاع مخازين مختلف السدود الرئيسة في المملكة وسط تلك التوقعات، إثر تعاقب المنخفضات الجوية المتوقعة خلال الموسم المطري الحالي، ما يرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده.
وفي سياق تقييم فترة أربعينية الشتاء والمعروفة بالـ"مربعانية" التي انتهت مع نهاية الشهر الماضي، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، في تصريحات لـ"الغد"، أن مربعانية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023-2024، امتازت بمجاميع مطرية تجاوزت المجاميع العامة المفترض تحقيقها لهذه الفترة في المناطق الشمالية والوسطى، فيما كانت مجاميع الأمطار في باقي المناطق دون المعدل العام، خاصة في المناطق الجنوبية، بما فيها الأغوار الجنوبية.
وقال آل خطاب، إن مجاميع الأمطار لم تحقق في الأغوار الجنوبية سوى
4 % من أمطار المربعانية، بالإضافة الى العقبة التي لم تشهد هطولا مطريا في المربعانية الموسم الحالي.
وأضاف آل خطاب، أن نسبة مساهمة مجاميع الأمطار في المعدل المطري الموسمي العام والتي تحققت في المربعانية لهذا الموسم، تراوحت بين 01 % و55 %، مشيرا إلى أن مربعانية هذا الموسم "ثاني أفضل مربعانية في الشمال والوسط لآخر عشرة مواسم مطرية بعد موسم 2019-2020، والتي تحقق عادة ما نسبته 30 % من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة".
أما عن النسب التي حققتها هذه المربعانية من المعدل الموسمي العام، فبلغت في المناطق الشمالية 46 % من المعدل الموسمي العام، فيما وصلت في المناطق الوسطى لما يقارب 42 %، أما في المناطق الوسطى الشرقية فبلغت 41 %.
وفي المناطق الشرقية، وصلت إلى 21 %، فيما كانت في الأغوار الشمالية ما نسبته 57 %، وفي الأغوار الوسطى بلغت ما نسبته 44 %. وبلغت في الأغوار الجنوبية ما نسبته 4 %، وفي المناطق الجنوبية الغربية 9 %، وفي المناطق الجنوبية 8 %.
وبين آل خطاب، أن الدراسات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية، أظهرت أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني خلال مربعانية الموسم الحالي، هو الأعلى منذ 100 عام في السجل المناخي الأردني لمحطة رصد مطار عمان المدني والذي بلغ 7.6 درجة مئوية، وهو أعلى من معدله العام بمقدار 3 درجات مئوية، في حين بلغ معدل درجة الحرارة اليومي 11.2 درجة، وهو أعلى من معدله العام بمقدار 2.3 درجة مئوية، وهو ثاني أعلى معدل لدرجة الحرارة اليومي بعد مربعانية موسم 2009-2010، فيما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 14.9 درجة، وهو أعلى من معدله بمقدار 1.8 درجة مئوية.
ويشار إلى أن مجاميع أمطار مربعانية الموسم الماضي 2022-2023 انتهت بمجاميع أمطار ضعيفة في أغلب مناطق المملكة؛ حيث لم تشكل من أمطار المربعانية سوى 8 % في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الأغوار الشمالية، فيما شكلت 15-19 % في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية، بما فيها الأغوار الوسطى.
وكانت الهطولات في فترة المربعانية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والأغوار الجنوبية بنسب تراوحت بين 24-29 % من معدلها للفترة نفسها، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) أعلى أداء في مربعانية الموسم الماضي، محققة ما نسبته 73 % من معدلها الموسمي العام.

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