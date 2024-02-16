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صحة غزة: ادعاءات الاحتلال كاذبة هدفها تبرير قصف المستشفيات

2/16/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي كاذبة هدفها تبرير قصف المستشفيات واقتحامها"، مشيرة إلى أنها تحمّله مسؤولية سلامة المرضى.-(وكالات)

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