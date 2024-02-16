بن غفير يطالب بمنع دخول الفلسطينين من الضفة للحرم القدسي
التاريخ
2/16/2024 11:22:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بحظر دخول فلسطينيي الضفة للحرم القدسي، مشيرة إلى أن الشاباك والجيش يحذران من هذه السياسة.
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