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الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات من الصحة العالمية قرب مجمع ناصر الطبي

2/16/2024 11:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز قافلة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القافلة المحتجزة في محيط مجمع ناصر“تضم شخصيات أممية رفيعة المستوى”.
وأضافت أن“القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود، والأخرى محملة بالماء والطعام، ومحتجزة منذ 7 ساعات”.
وأوضحت أن“قوات الاحتلال أقامت العديد من الحفر أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية، لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي”.

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