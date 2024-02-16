الاحتلال يحتجز قافلة مساعدات من الصحة العالمية قرب مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز قافلة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترا من مجمع ناصر الطبي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القافلة المحتجزة في محيط مجمع ناصر“تضم شخصيات أممية رفيعة المستوى”.
وأضافت أن“القافلة مكونة من شاحنتين واحدة محملة بالوقود، والأخرى محملة بالماء والطعام، ومحتجزة منذ 7 ساعات”.
وأوضحت أن“قوات الاحتلال أقامت العديد من الحفر أمام وخلف قافلة المساعدات الأممية، لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي”.
MENAFN16022024000072011014ID1107863183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.