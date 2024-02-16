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فتحي ابراهيم يوسف حمدان

2/16/2024 11:22:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقل الى رحمة الله تعالى فقيد ال حمدان الدكتور فتحي ابراهيم يوسف حمدان وسيتم تشييع جثمانه اليوم السبت الموافق 17-2-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد صبرية في صويلح الى مقبرة النبي يوشع - السلط إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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