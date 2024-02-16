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ياسمين ماجد محمد المشارقة

2/16/2024 11:22:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحِيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي انتقلت الى رحمة الله تعالى فقيدة ال المشارقة الفاضلة ياسمين ماجد محمد المشارقة وسيتم تشييع جثمانها اليوم السبت الموافق 17-2-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد اصحاب الرسول في الجويدة الى مقبرة سحاب إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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