(MENAFN
- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال خوري وال حداد
جمال نجيب بشارة خوري
( ابو سامر )
زوج المربية الفاضلة سهام نجيب سعد حداد
والدته المرحومة اليناور عكاوي
و شقيق كل من بشارة زوجته نجاة سهاونة وميلاد زوجته فائدة حداد وباسل زوجته ناريمان خوري ومارسيل زوجها جمال اللمع وماري زوجة المرحوم باسم حداد
والذي وافته المنية عن عمر يناهز 67 عاما
وسيتم تشييع جثمانه اليوم السبت الموافق 17-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس - اربد - ظهر التل في مقبرة ايدون.
وسيقام قداس الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الاثنين الموافق 19-2-2024 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في نفس الكنيسة
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة جمعية ال حداد - اربد - شارع البارحة من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة
باسل 0782132974
سهام 0799777548
مارسيل 0795417779
بشارة 0785516622
ماري 0796077980
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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