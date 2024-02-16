Saturday, 17 February 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرات التضامن مع غزة.. متى يستفيق العالم من سباته ويوقف مجازر الاحتلال؟

2/16/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات - نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، وقفات ومسيرات في عدد من المحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، تضامنا ودعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر، واحتجاجا على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحقهم في يومهم 133 للعدوان الغاشم.
وتأتي المسيرات والوقفات المتواصلة منذ بدء العدوان، للتأكيد المطلق على ضرورة دعم الأشقاء في غزة بكل السبل الممكنة، ورفضا لاستمرار العدوان الغاشم مقابل موقف عربي ودولي متخاذل وصمت مطبق على كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بدعم أميركي وغربي.
وطالب المشاركون بوقف فوري للعدوان، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع المحاصر، والذي يتعرض لعملية إبادة جماعية ممنهجة أمام مرأى كل العالم.
وفي مدينة معان، شارك أبناء المدينة في وقفة حاشدة نظمت أمام مسجد معان الكبير، شدد خلالها المشاركون على تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل أشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأشار المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، "إننا نقف اليوم إجلالا وتقديرا لصمود ومقاومة شعب غزة الأبطال، الذين ما يزالون متمسكين بأرضهم وقضيتهم، يقدمون قوافل الشهداء والجرحى يوميا، من فلذات أكبادهم على حدود غزة مع العدو الصهيوني، بينما حكومات العالم في سبات عميق، فيما شعوبها تطالب بوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني".
وأكدوا، أنه وبعد دخول 5 أشهر على بدء "طوفان الاقصى"، ما يزال الغزيون، رغم أعداد الضحايا، يسطرون أسمى آيات البطولة والصمود، ويعلمون العالم أن الانتصارات تتحقق بالإرادة والعزيمة والإيمان بعدالة قضيتهم.
وقال المشاركون، إنه بات من الواضح أن إجراءات الاحتلال الصهيوني من تدمير وقتل وتهجير لن تؤتي أكلها، وإن كل المؤامرات التي تحاك من قبل الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأميركية الداعمة للكيان المحتل تتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، مؤكدين أن بشائر الانتصار بدأت تلوح رغم كل الصعوبات والخسائر الفادحة، وأن الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية.
وأضافوا، أنه ونتيجة لهزيمة الكيان الصهيوني في هذه المعركة، يحاول قادته المهزومون البحث عن نصر وهمي، بتدمير بعض الأنفاق والانتقام من المدنيين الآمنين بمزيد من القتل، والتدمير الممنهج للمباني السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس والتهجير القسري بحرب إبادة وجريمة حرب مكتملة الأركان، ودفعهم إلى الهجرة، كل هذا يحصل على مرأى من دول العالم وهيئة الأمم المتحدة.
كما أكد المشاركون، أنه ومنذ بداية الحرب، يحاول جيش الاحتلال الصهيوني أن يقضي على بؤر المقاومة، ولكن من دون جدوى، مشيرين إلى أن المقاومة ما تزال تتصدى وتقاتل وتهاجم قواته المهزومة في المناطق التي أعلن السيطرة عليها، وتلحق بصفوفه الخسائر تلو الأخرى، وهو يحاول تبديل الألوية واستحضار قوات إضافية لحسم المعركة، ولكن بلا نتيجة.
وشارك أبناء العقبة في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر واحتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم.
ودعا المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الفاعليات الشعبية والشبابية في المدينة أمام مسجد الحسين بن طلال، إلى التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة الذين يسطرون أروع الملاحم الأسطورية من الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل.
وحذر المشاركون من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال في عدوانها العشوائي، وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة ‎رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزل النازحين من شمال القطاع جراء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، مناشدين أحرار العالم والأمة العربية والإسلامية بإيقاف ماكينة الحرب الصهيونية التي تعدت ببطشها كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الإنسانية والأممية، باتخاذ إجراءات عملية ملموسة‏ لثني الكيان الصهيوني عن غطرسته ودفعه لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع ‎غزة.
وحذر المشاكون من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح، محملين الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال، المسؤولية الكاملة نتيجية تعرض الفلسطينيين في غزة بشدة لخطر الإبادة الجماعية.
وطالب المشاركون، الحكومات العربية، باتخاذ موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر، احتراما لدم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل.
وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية، وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، مؤكدين دعم مواقف الملك عبد الله الثاني الذي يتواجد في غرب العالم من أجل وقف دائم لعدوان الاحتلال النازي وثني الكيان المحتمل عن جرائمه وإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي إربد، انطلقت مسيرة حاشدة من المسجد الهاشمي للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وطالب المشاركون بعدم سماح مرور الشاحنات للكيان الصهيوني عبر أراضي المملكة، ووقف تصدير البضائع للكيان الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
واستهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأهل في غزة، وعدم اتخاذهم أي خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم، محذرين من اقتحام رفح وما سينجم عنه من مجازر.
وحيا المشاركون المقاومة التي سجلت، خلال الأشهر الماضية، بطولات في قتل الجنود الصهاينة.
واستنكرت الفاعليات الشعبية والحزبية في المسيرة والوقفة التضامنية التي نظمها أبناء مخيم مادبا، المجازر الوحشية التي نفذها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، معتبرة أنها تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لهذا العدو.
وتضمنت الوقفة كلمات لعدد من القيادات الشعبية والحزبية، نددت بالانتهاكات الصهيونية والمجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيرين إلى أن المجازر تضاف إلى السجل الإرهابي الملطخ بالدماء لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر اليومية في قطاع غزة بحق النساء والأطفال.
وأكد المتحدثون في الوقفة التضامنية، أن المجازر الإجرامية المرتكبة، هي جرائم وحشية متعمدة، صب فيها العدو حقده وبربريته على الشعب، جراء خيباته وفشله في مواجهة المقاومة التي لن يتأخر دورها، لافتين إلى محاولة العدو توسيع دائرة عدوانه على المناطق الحدودية للهروب من مأزقه.
كما حيا المتحدثون الموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية، والجهود التي بذلها الأردن على الصعيد الدولي لوقف التصعيد ووقف الجرائم بحق الشعب الأعزل في فلسطين، والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لوقف إطلاق النار في غزة، داعين إلى تحرك دولي ومن قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.
وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، وقفتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف إبادة وطرد وتهجير الفلسطينيين.
ونظمت فاعليات الملتقى الوطني للأحزاب والفاعليات الشعبية والنقابات بمحافظة الكرك، وقفة في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، شارك فيها عشرات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
وأكد المشاركون ضرورة وقف أي شكل من أشكال المساعدة التي يمكن أن تخدم الكيان الصهيوني، من خلال توفير طرق تزويد تجارية بديلة له عبر الطرق البرية.
وجدد المشاركون إدانتهم للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، بسبب وقوفها مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وفي ضاحية الثنية شرقي مدينة الكرك، نظمت الحركة الإسلامية في الكرك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
وأكد المشاركون في الوقفة، استنكارهم لحالة الصمت على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة ومختلف مناطق فلسطين المحتلة.

MENAFN16022024000072011014ID1107863174

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث