باد باني وزندايا بين رؤساء حفلة «ميت غالا»

سيكون نجم الراب اللاتيني المغني البورتوريكي باد باني، والممثلة زندايا ضمن رؤساء حفلة متحف متروبوليتان، التي تجمع في 6 مايو المقبل في نيويورك عدداً من أبرز المشاهير مرتدين آخر صيحات الموضة، على ما أعلن المتحف، أول من أمس.

وسيتشارك النجمان الرئاسة مع المغنية والممثلة جنيفر لوبيز، والممثل الأسترالي كريس هيمسوورث الشهير بدور ((ثور)) في أفلام عالم مارفل. وكما في كل عام، يرافق الرؤساء الأربعة المشاركين صحافية الموضة الشهيرة رئيسة تحرير مجلة ((فوغ)) آنا وينتور على الدرج المؤدي إلى متحف متروبوليتان عند جادة ((فيفث أفنيو)) في مانهاتن. ويحظى باد باني بأكبر نسبة استماع في العالم على منصة البث التدفقي ((سبوتيفاي)) بعد النجمة تايلور سويفت، بفضل ألبومَيه ((أون فيرانو سين تي)) الصادران عام 2022.

أما زندايا التي برزت عبر ((ديزني تشانل))، فأصبحت نجمة بفضل دورها في مسلسل ((إيفوريا)) عبر ((إتش بي أو)) الذي يتناول ما تشهده حياة المراهقين من صدمات وعلاقات رومانسية.

وتشكّل حفلة ((ميت غالا))، التي تعد عرضاً للمشاهير وأمسية اجتماعية وخيرية، المصدر الرئيسي لتمويل قسم الأزياء في المتحف (معهد ((ذي كوستيوم إنستيتيوت))). وأشار متحف متروبوليتان في بيان إلى أن الحفلة جمعت ((حتى الآن)) 223,5 مليون دولار لهذا القسم ((منذ أن تولت إدارتها آنا وينتور)).