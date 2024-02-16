ترينالي الشارقة للعمارة يطلق اليوم آخر فعاليات برنامجه المصاحب

تنظم مؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة 2024 اليوم في مدرسة القاسمية، آخر فعاليات البرنامج العام الذي يصاحب برامج ترينالي الشارقة للعمارة بدورته الثانية التي تعقد تحت شعار ((جمالية المتغيّر، عمارة التكيّف)) وتستمر حتى 10 مارس المقبل.

وتأتي هذه الفعالية الختامية بعنوان ((سرديات الأرض والمادة)) وتبحث في الإمكانات المحتملة التجديدية للمواد الأرضية الطبيعية المستخدمة في العمارة المستدامة وذلك من خلال سلسلة من الأنشطة والحوارات تبدأ بورشة عمل ((العمارة الأرضية: المواد وتقنيات البناء)) يقدمها المعماري ومسؤول ترميم المباني فيليبي جوتيريز.

مواد

وتستكشف هذه الورشة المواد الطبيعية الأرضية والترابية المستخدمة في تقنيات البناء التقليدية المحلية ويتعرف خلالها المشاركون على الأرض باعتبارها اللبنة الأولى للبناء وعلى أنواع التربة المناسبة؛ إلى جانب قيامهم بتجهيز الجص الطبيعي والطوب وبناء نماذج أولية لجدران تقليدية أرضية المنشأ، وذلك بالتزامن مع جولة تقودها القيّمة توسين أوشينو بين مشاريع الترينالي المعروضة في مبنى مدرسة القاسمية؛ لتقدم للزوار شرحاً تفصيلياً عن رؤى كل مشروع والإلهام الذي نبع منه وعلاقته بموضوع الترينالي.

وتعقد في إطار الفعالية حلقات نقاش ملهمة وتبدأ بكلمة للقيّمة توسين أوشينو، تتعمق من خلالها في موضوع الدورة الثانية من الترينالي التي انطلقت تحت شعار ((جمالية المتغيّر: عمارة التكيّف)) حيث تصنّف المشاريع المشاركة ضمن ثلاثة مواضيع رئيسية وهي ((السياق المتجدد)) و((التكوينات غير الملموسة)) و((سياسات الاستخراج)) وتستعرض الأفكار التي انبثقت عنها هذه المحاور الثلاثة والتي تم بناء ((سرديات الأرض والمادة)) على أساسها.

وتقدم خلال الفعالية جلسة حوارية يشارك فيها مجموعة من المصممين والمعماريين ممن يتبعون النهج المستدام في مشاريعهم وهم جويل آيسونن وكوامي ديهير، مؤسسا استديو هايف إيرث، وسمية الدباغ، معمارية ومؤسسة الدباغ أركيتيكتس، ومهافير أشاريا، المؤسس المشارك لمؤسسة هونارشالا،/ وفيليبي جوتيريز، معماري ومسؤول ترميم المباني في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بينما يدير الجلسة المعماري والأستاذ واين سويتزر.

وتركز هذه الجلسة على الفرص التي تتيحها أساليب البناء التقليدية المعتمدة على المواد الأرضية والترابية المحلية وتستعرض كذلك التحديات التي تترتب عليها، وتهدف إلى استكشاف البعد الاجتماعي لممارسات البناء التقليدية ومدى ارتباطها العميق بالمجتمعات المحلية.

عمليات

وتتقاطع هذه الجلسة مع برنامج ((إعادة تكوين)) المبادرة التي أطلقها الترينالي للتركيز على عمليات تصنيع المواد صديقة البيئة ودعم المصممين الذين يستخدمون المواد المحلية المستدامة ومعادة التدوير في مشاريعهم.

وتختتم الفعالية بكلمة من مؤسسة ((دار)) بعنوان ((إنهاء الاستعمار المعماري)) مع ساندي هلال وأليساندرو بيتي تقدم نظرة عميقة عن ممارستهما الفنية والمعمارية القائمة على عقدين من الأبحاث الواسعة، مع الإشارة إلى مشروعهما الحديث ((خيمة خرسانية))، الذي يعرض حالياً ضمن مشاريع الترينالي في منطقة المدام بالشارقة.

وتستعرض ((دار)) في الجزء الثاني من الحوار برنامجاً بحثياً جماعياً مستمراً بعنوان ((ما بعد العمارة الاستعمارية الفاشية)) الذي يدرس ويقترح إعادة استخدام هذه الأشكال المعمارية لأغراض غير التي صممت من أجلها وتشير الكلمة في الختام إلى مشروعين حديثين يهدفان إلى خلق مساحات للسكن الجماعي والممارسات التشاركية.