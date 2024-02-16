مهرجان «آي فيلم» يختتم فعالياته

اختتم مهرجان ((آي فيلم)) فعاليات نسخته الافتتاحية التي استضافها مركز ياس الإبداعي في جزيرة ياس بأبوظبي، وسلطت الضوء على دور أبوظبي في تحفيز الابتكار والتعاون بقطاع الأفلام والسينما، واستقطبت الخبراء والمواهب الناشئة وعشاق السينما لتعزيز منظومة القطاعات الإبداعية.

وأبرز المهرجان مكانة أبوظبي المتنامية بصفتها مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى، ولا سيما في ظل الإسهامات اللافتة من لجنة أبوظبي للأفلام والمختبر الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي.

حوافز

وأشار محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، وسمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، إلى أن المهرجان استعرض البنية التحتية المتطورة في أبوظبي والحوافز المالية المجزية التي تقدمها لصناع الأفلام والمحتوى في مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه قال خالد خوري، رئيس قسم تطوير المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي: ((شهد المهرجان مستويات لافتة من الإقبال والحماس من المواهب الناشئة، ما يعزز دعم أبوظبي للمهن الإبداعية وعقد شراكات مثمرة في القطاع)).

وبدوره، قال سارافانا براساد، مؤسس مجموعة ((ذا إينفيتيف)): ((يتخطى مهرجان ((آي فيلم)) مفهوم الفعاليات التقليدية في قطاع السينما، حيث يشكل حافزاً للإبداع والابتكار وتنمية المواهب في المنطقة. ونفخر بروح التعاون والإنجازات المميزة التي شهدتها النسخة الافتتاحية من المهرجان، ما جعلها ترسم بداية فصل جديد في قطاع السينما بأبوظبي ومختلف أنحاء العالم)).

ورش

وشهد المهرجان تنظيم ورش عمل عدة بإشراف آر. راتنافيلو، ومانوج باراماهمسا، المصورين السينمائيين الشهيرين، ومهندس الصوت ريسول بوكوتي، والتي أكدت الدور المحوري للسرد القصصي في قطاع السينما، ما منح المشاركين تحليلات مهمة حول الفنون السينمائية.

ويعكس نجاح مهرجان ((آي فيلم)) مدى التزام أبوظبي بابتكار بيئة مواتية لنمو القطاعات الإبداعية، ما يعزز مكانة الإمارة بصفتها وجهة عالمية رائدة للسينما والإعلام.