بول كوستيلو يفتتح أسبوع الموضة في لندن

انطلق أسبوع الموضة في لندن، أمس، بمشاركة مصمم الأزياء الأيرلندي بول كوستيلو، الذي دافع عن المظهر الكلاسيكي، وأضفى القليل من شعور الحنين إلى الماضي على الممشى بينما تحتفل الفعالية بالذكرى الأربعين على تأسيسها.

وقدم كوستيلو (78 عاماً)، الذي لم يستطع حضور العرض بسبب مرضه، مزيجاً من اللونين الأبيض والرمادي الداكن وأقمشة كثيرة من صوف التويد في مجموعته لخريف وشتاء 2024 التي جاءت بعنوان ((في يوم من الأيام)).

وافتتحت عارضات أزياء يرتدين سترات بيضاء وتنانير واسعة العرض، تلتهن مجموعة ترتدي ملابس منقوشة وتنانير وسترات من التويد الداكن اللون ومعاطف بها أحزمة وفساتين قصيرة.

وقال كوستيلو في رسائل للمعرض ((هذه المجموعة تعبر عن وجهة نظري بأن التصميم الكلاسيكي لا يزال يتمتع بمكانه في آخر صيحات الموضة)).

وتحل هذا العام ذكرى مرور 40 عاماً على إطلاق مجلس الأزياء البريطاني أسبوع الموضة الأول في لندن، والذي يعد واحداً من أربع عروض أزياء كبيرة، إلى جانب تلك التي تقام في نيويورك وميلانو وباريس ويشتهر بتقديم مواهب ناشئة. وتعتبر لندن هي المحطة الثانية من أسابيع الموضة الخاصة بموسمى ربيع وصيف 2024 الذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر والذي بدأ في نيويورك، خلال الأيام الماضية.