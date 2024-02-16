هدى الغانم لـ « البيان »: النص الجيد فرصة للدراما الإماراتية

للفنانة الإماراتية هدى الغانم رصيد زاخر ووافر من الأعمال الفنية الدرامية والمسرحية والسينمائية الجميلة، وفي حديثها لـ((البيان)) تؤكد أنها تحرص كل الحرص على منافسة نفسها، الأمر الذي من شأنه أن يحفزها على تقديم الأفضل والأجمل الذي يرقى لذائقة جمهورها لا سيما وأنها فنانة بالفطرة.

تجدر الإشارة إلى أن الغانم معروفة في محيطها الاجتماعي والمهني، وحتى في أوساط جمهورها بشخصيتها العفوية والقوية والقيادية في الوقت ذاته؛ وهي بقوة شخصيتها تلزم نفسها بتأدية رسالتها الفنية ضمن منظومة متكاملة لخدمة حركة الثقافة والفن والجمهور في المقام الأول.

في هذا اللقاء كشفت الغانم عن جدول أعمالها المقبل، وأوضحت أنها ستطل على جمهورها في أعمال قريبة ستحظى بإعجابهم واستحسانهم، لافتة إلى أن الدراما الإماراتية يمكن أن تغتني بشدة في حال توفر النص الجيد، الذي يمكن أن يوفر فرصاً حقيقية.

نصوص

وفي هذا الإطار قالت الفنانة هدى الغانم في حديثها لـ((البيان)): أستطيع القول بأن التلفزيون هو الأقرب لقلبي من المسرح، حيث أنه يعتبر فرصة أكبر للفنان عموماً لتحقيق الشهرة والانتشار. كما أريد التنويه في الوقت ذاته إلى أنني وعلى مدى مسيرة فنية طويلة انطلقت في عام 92 قمت بتجسيد الكثير من الشخصيات باختلافها وتنوعها، وقد أقوم فعلياً بتجسيد شخصية جديدة إلا أن ذلك يعتمد على نمط السيناريو وأدائي واعتمادي على حسي العاطفي في الوقت ذاته، كما أنني حريصة في الوقت ذاته على أن أعطي كل شخصية أقوم بتجسيدها حقها من شتى الجوانب بحيث تصل لحس المشاهد مباشرة.

وأضافت: أتمنى أن تحظى الساحة الفنية الإماراتية بمؤلفي وكُتاب النص الدرامي أو ما يسمى السيناريو، فهذا من شأنه أن يُرسخ حضور حقل الدراما المحلية من حيث الكم والنوع. وينبغي أيضاً دعم الكُتاب الشباب الذين لديهم شغف كتابة النص الدرامي، فهم يستطيعون بلا شك حمل أفكار حاجات ومتطلبات اجتماعية كقضايا محلية وغيرها.

مسيرة

وأشارت إلى أنها ستطل على جمهورها قريباً في أعمال درامية نوعية، وأضافت: أعتز دائماً بجمهوري الذي يُقدر أعمالي، وحتى إن تم انتقادي، فهو انتقاد بناء، يدفعني لتقديم الأفضل، ويكفي بأنني لا أتصنع، بل لا أحب التصنع أساساً.

وأردفت: على الرغم من أن أجري الفني لا يرضيني، إلا أن الذي يدفعني للاستمرار هو شغفي بالفن الهادف الذي يقدم رسالة وأهدافاً سامية، ودعم الجمهور، إضافة إلى احترامي من قِبل المنتجين والمخرجين، وتقديرهم لأدائي الفني. وليس من باب الغرور إن أوضحت بأن مسيرتي الفنية حافلة بأكثر من 40 عملاً درامياً، و15 عملاً مسرحياً، ولي أيضاً 5 أعمال سينمائية سنوياً.

مشاركات

ولفتت الغانم إلى أن الدراما الإماراتية تلبي طموحات المشاهد وتحترم عقله، وتحفل بنخبة من النجوم الذين أسهموا وما زالوا في سرد مجموعة حكايات وقصص تلامس قلوب الناس وتعكس تطلعاتهم وطموحاتهم، وتطرح قضاياهم المجتمعية المختلفة. إلا أنها لن ترفض أي عرض خليجي على الصعيد الدرامي وذلك خارج حدود الإمارات، بشرط ألا تتخلى عن لهجتها الإماراتية الأصيلة، وعاداتها وتقاليدها.

ركائز

ومن جانب آخر قالت الفنانة هدى الغانم: إن للعمل الفني الناجح ركائز عدة وهي النص الجيد الذي يُعتبر أساساً العمود الفقري للعمل، والمخرج المناسب والمتميز، واختيار الفنانين الذين تتناسب شخصياتهم مع الشخصيات التي سيجسدونها في العمل الدرامي. إضافة إلى ضرورة وجود المنتج المتميز في الدرجة الأولى، على أن تتوافر فيه سمات عديدة منها الثقافة والوعي، وبذلك سيقوم فوراً باختيار كل من النص الجيد والمخرج الجيد والفنانين الجيدين أيضاً.