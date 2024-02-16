عندما تقع في أي خطأ قد تتوارى عن الأنظار أو تتمادى باستهتار؛ كتاب ((علمتني الأخطاء)) يوجه التفكير بطريقة تربوية بمشاركتنا قصصاً من سيرته الذاتية.

بعد المقدمة يبدأ محمد بن عبدالله الدويش بـ((مدخل في التعامل مع الأخطاء)) كتمهيد؛ ليبدأ بالخطأ الأول وهو ((عتاب لم أنسه من فتاة)) التي طلبت استشارته في بعض شأنها بالبريد الورقي قبل التحول الرقمي نظراً لمكانته بين الناس؛ ليعتبر من هذا الخطأ بمراعاة التباين بين الناس، ويكون حريصاً أكثر عليهم ثم ينتقل إلى بدايته التدريسية ورؤيته المثالية ((مع المشرف التربوي))؛ بأن قدم له أسوأ الطلبة أداء ليشاركه المسؤولية ويلمس الخلل بنفسه ما أدى إلى تقييم سلبي له كمعلم؛ ليفهم حينها ضرورة فهم تفكير الناس، وينتقل في القصة بعدها باستعراض نتائج رسالته للماجستير في تقييم المعلمين على المدراء ثم يقع في الخطأ في طريقة تقديم هذه النتائج للمعلمين أنفسهم.

وفي ((التصريح بما لا ينبغي التصريح به)) تعلّم كيفية اختيار ألفاظه. أما في ((المشورة غير الناضجة)) يتحدث عن خطأ قد يقع فيه كثير؛ فانتبه إلى ((نظراتك.. قد لا يراها الناس بريئة!))، و((إهمال بعض التفاصيل قد يؤذي))، وبعد ((بين مكة والخرطوم)) يأتي ((خطيب الضرورة)) ينبه فيه إلى أهمية مراعاة الجمهور، وفي ((لا تستشر مثبِّطًا)) يحكي فيها عن كتاب أحجم عن تأليفه بعد مشورة مثبطة ثم عاد إليه ونجح في نشره ثم يتابع قصصاً يتعلم منها مراعاة الناس والتواضع وتجديد النية واحترام الناس ومشاركتهم، والتماس العذر لهم حتى يصل إلى ((كيف نتعامل مع أخطائنا؟)) قبل خاتمة الكتاب.

كتاب تربوي توجيهي موضوعي يستند على القرآن والسنة مؤكداً أن الخطأ لابد أن يحصل لكن الأهم أن نتعلم منه.