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100 مليون دولار لقاء حقوق نشر أعمال رود ستيوارت

2/16/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

باع مغني الروك البريطاني الشهير رود ستيوارت بنحو 100 مليون دولار حقوق نشر مجمل أعماله الموسيقية وإنتاجها وبيعها، على ما أفادات صحيفة ((وول ستريت جورنال)).

وأوضحت الصحيفة الاقتصادية الأمريكية أن شركة ((آيكونيك أرتيستس غروب)) المملوكة لرجل الأعمال إيرفينغ أزوف، حصلت في مقابل هذا المبلغ على حقوق أعمال ستيوارت المعروف بأغنيات من أبرزها ((ماغي ماي))، وكذلك على بعض الحقوق المتعلقة بالاستغلال التجاري لاسمه وصورته. وجاء الإعلان عن هذه الصفقة بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق استحوذت بموجبه شركة ((سوني)) على نصف حقوق التسجيل والنشر للأعمال النجم الراحل مايكل جاكسون من ورثته. وقدرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) قيمة مجمل أعمال صاحب أغنية ((ثريلر)) بأكثر من 1.2 مليار دولار، فيما أفاد موقع ((بيلبورد)) بأن ((سوني)) دفعت 600 مليون دولار على الأقل.

وازدهرت سوق حقوق الأعمال الموسيقية في السنوات الأخيرة، بعد موجة صفقات باع بموجبها مغنّون على غرار بوب ديلان وبروس سبرينغستين ونيل يونغ حقوق نتاجهم الفنيّ لقاء مبالغ كبيرة. وتشكل هذه الحقوق أصولاً مربحة على المدى البعيد للمستثمرين في عصر البث التدفقي.

ويحصل أصحاب حقوق نشر الأغنية على تعويض مالي لقاء بث أغنياتهم أو بيع ألبوماتهم أو استخدامها في الإعلانات والأفلام. أما حقوق التسجيل فتتعلق بإعادة إنتاج الأعمال وتوزيعها.

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