Saturday, 17 February 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القرية العالمية تستضيف فرقة «دول فاونديشن»

2/16/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القرية العالمية عن استضافة فرقة ((دول فاونديشن)) الشهيرة لتقديم عروضها المميزة على خشبة المسرح الرئيسي.

وقد تأسست فرقة ((دول فاونديشن)) العالمية الشهيرة في العام 1989 على يد عازف الطبول البريطاني من أصول هندية جوني كالسي، حيث تحول من مجرد فصل صغير لتعليم فنون الطبول التقليدية المعروفة باسم ((المرواس))، إلى أول أكاديمية للفنون المتخصصة في هذا المجال في المملكة المتحدة.

وتشتهر هذه الفرقة الموسيقية بمزجها مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من ثقافة الكلت في أوروبا الشرقية.

وتمتلك فرقة ((دول فاونديشن)) سجلاً حافلاً من العروض المتميزة، حيث لاقت شهرة عالمية بعد تقديمها عرضاً فنياً في حفل عيد الميلاد الـ 92 للملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقاعة ألبرت الملكية الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، حيث أبهر جوني كالسي وفرقته الحضور بأدائهم المتميز الذي أثار حماس الجمهور ونال استحسانهم.

كما قدمت فرقة ((دول فاونديشن)) عروضاً في العديد من الفعاليات العالمية المرموقة، بما في ذلك الحفل الختامي في أولمبياد لندن 2012، وحفل التتويج الذي احتضنه قصر باكنغهام، فيما تخطت أعمالهم الحدود لتصل إلى عوالم هوليوود الساحرة، من خلال ظهور موسيقاهم المميزة في مجموعة من الأفلام مثل ((جانجز أوف نيويورك)) و((ذا انكريدبل هلك)).

وتؤدي فرقة ((دول فاونديشن)) عروضها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية يومياً حتى 10 مارس 2024، ما عدا أيام الثلاثاء من كل أسبوع، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أوقات حافلة بالمتعة والترفيه خلال زيارتهم للقرية العالمية واستمتاعهم بأجوائها الفريدة.

MENAFN16022024000110011019ID1107863007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث