القرية العالمية تستضيف فرقة «دول فاونديشن»

أعلنت القرية العالمية عن استضافة فرقة ((دول فاونديشن)) الشهيرة لتقديم عروضها المميزة على خشبة المسرح الرئيسي.

وقد تأسست فرقة ((دول فاونديشن)) العالمية الشهيرة في العام 1989 على يد عازف الطبول البريطاني من أصول هندية جوني كالسي، حيث تحول من مجرد فصل صغير لتعليم فنون الطبول التقليدية المعروفة باسم ((المرواس))، إلى أول أكاديمية للفنون المتخصصة في هذا المجال في المملكة المتحدة.

وتشتهر هذه الفرقة الموسيقية بمزجها مقاطع موسيقية تجمع بين إيقاعات الطبول التي تمتاز بها منطقة جنوب آسيا، والموسيقى الكلتية المستوحاة من ثقافة الكلت في أوروبا الشرقية.

وتمتلك فرقة ((دول فاونديشن)) سجلاً حافلاً من العروض المتميزة، حيث لاقت شهرة عالمية بعد تقديمها عرضاً فنياً في حفل عيد الميلاد الـ 92 للملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقاعة ألبرت الملكية الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، حيث أبهر جوني كالسي وفرقته الحضور بأدائهم المتميز الذي أثار حماس الجمهور ونال استحسانهم.

كما قدمت فرقة ((دول فاونديشن)) عروضاً في العديد من الفعاليات العالمية المرموقة، بما في ذلك الحفل الختامي في أولمبياد لندن 2012، وحفل التتويج الذي احتضنه قصر باكنغهام، فيما تخطت أعمالهم الحدود لتصل إلى عوالم هوليوود الساحرة، من خلال ظهور موسيقاهم المميزة في مجموعة من الأفلام مثل ((جانجز أوف نيويورك)) و((ذا انكريدبل هلك)).

وتؤدي فرقة ((دول فاونديشن)) عروضها على المسرح الرئيسي في القرية العالمية يومياً حتى 10 مارس 2024، ما عدا أيام الثلاثاء من كل أسبوع، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أوقات حافلة بالمتعة والترفيه خلال زيارتهم للقرية العالمية واستمتاعهم بأجوائها الفريدة.