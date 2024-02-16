دبي وجهة مطوري الموسيقى العالميين ومركز للارتقاء بها

تواصل دبي إثراء نجاحاتها وإنجازاتها على صعيد الارتقاء بالمشهد الموسيقي الفني الإقليمي إلى آفاق جديدة متطورة وغنية المضامين، موفرة في هذا الصدد المزيد من الزخم لمجتمع مؤلفي الأغاني في المنطقة، بهدف تنمية إبداعاتهم، عبر جذب شركات عالمية تُعنى بالموسيقى وتسهم في تعزيز مستويات الحراك الإبداعي، مثل: شركة ((سوني ميوزيك للنشر)) التي أعلنت عن التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد لها في دبي.

تطوير نوعيوقبل الإعلان هذا بيوم واحد، برز في دبي ملمح تطوير نوعي جديد في هذا الميدان لشركة ((مجموعة يونيفرسال الموسيقية)) ضمن تعاون مع ((دي جي أم سي))، يركز على بناء ما وصف بـ((أول مدينة موسيقى في الشرق الأوسط))، وهو تطوير يشمل بناء ثلاثة استديوهات تسجيل جديدة تحمل علامة ((كابيتول استديوز))، ستكون بمثابة مركز إقليمي للفنانين وكتاب الأغاني المحليين والعالميين في منطقة ((مينا)).

وأفاد موقع ((ميوزيك بيزنس وورلد وايد)) البريطاني، نقلاً عن شركة ((سوني ميوزيك للنشر))، بأن افتتاح مكتبها الجديد في دبي يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطلق وجودها العالمي وفتح فرص النمو لمجتمعها المتنوع من مؤلفي الأغاني والملحنين في جميع أنحاء العالم.

آفاق

وقالت دنيا شعبان التي ستشغل منصب المدير العام للمكتب الجديد، في بيان، إنها تتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع مواهب ((سوني ميوزيك للنشر)) لدفع صناعة الموسيقى في منطقة ((مينا)) إلى آفاق جديدة، مضيفة أنهم ((سيعملون على خلق بيئة تغذي الإبداع وتعزز الابتكار وتطلق العنان للإمكانات اللامحدودة للمشهد الموسيقي في المنطقة)).

نمو

وكان أحدث تقرير للموسيقى العالمية صادر عن ((الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية)) قد أفاد بنمو سوق الموسيقى المسجلة في منطقة ((مينا)) بنسبة 23.8 % على أساس سنوي في عام 2022 (ثالث أسرع نمو على مستوى العالم في ذاك العام)، ويمثل أعلى حصة للبث المباشر على الإطلاق في أي منطقة على مستوى العالم بنسبة 95.5 %.

وكانت منطقة ((مينا)) أيضاً المنطقة الموسيقية الأسرع نمواً في العالم من حيث النسبة المئوية في عام 2021، حيث حققت نمواً بنسبة 35 % على أساس سنوي.

ووفق موقع مجلة ((بيلبورد)) الأمريكية، جاء توسع ((سوني ميوزيك للنشر)) في أعقاب قيام شركات موسيقى أخرى باستثمارات أكبر في المنطقة في العام الماضي. وفي ديسمبر 2021، أطلقت شركة ((سوني للترفيه الموسيقي)) شركة تسجيل مشتركة مع ((أنغامي)).

ومن بين الشركات الأخرى التي استثمرت في منطقة ((مينا)) في السنوات الأخيرة شركات: ((ريزرفوار)) و((وارنر ميوزيك غروب)) و((مجموعة يونيفرسال الموسيقية)) وغيرها. وحتى مجلة ((بيلبورد)) الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة الموسيقى توسعت في المنطقة عبر إطلاق ((بيلبورد آرابيا)) في يونيو.