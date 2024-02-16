قرعة بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات اليوم

تقام ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة ((سوق دبي الحرة)) لتنس السيدات في نسختها الـ 24 البالغ إجمالي جوائزها 3.2 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بقاعة المجلس، في استاد ((سوق دبي الحرة)) في منطقة القرهود بدبي.

ويحضر القرعة كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس وممثل عن رابطة تنس المحترفات، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات على لقب نسخة 2024 التي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 24 فبراير الجاري.

وتسجل النسخة 24 مشاركة قياسية في عدد اللاعبات المصنفات الأفضل عالمياً، حيث تضم القائمة النهائية للبطولة 17 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم، بما فيها ثمانية من أصل المصنفات الـ 10 الأوائل، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، التي تتطلع لتحقيق لقبها الأول في دبي، وتعويض خسارتها نهائي نسخة العام الماضي أمام البطولة المتوجة التشيكية باربورا كريتشكوفا بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-2). وتضم قائمة كبار النجمات، المصنفة الثانية على العالم البيلاروسية أرينا سابابلينكا، القادمة إلى دبي، بعد تتويجها الشهر الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس. وتعود الموهبة الأمريكية الشابة كوكو غولف (19 عاماً) المصنفة ثالثة عالمياً إلى دبي، بطموح إضافة لقب عالمي جديد إلى سجلاتها، مستندة إلى أدائها المطور الذي قادها العام الماضي لحصد بطولة أمريكا المفتوحة.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات، ممثلة العرب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة على العالم، والطامحة للقبها الأول بدبي، بعد عروض قوية في بطولة ((مبادلة أبوظبي)) المفتوحة للتنس هذا الشهر، وبلوغها ربع النهائي.

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