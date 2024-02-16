كريم يواجه بطل بلجيكا في «باكو للجودو» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يختتم منتخب الإمارات للجودو مشاركته اليوم في بطولة ((باكو غراند سلام)) للجودو، في مدينة باكو بأذربيجان، ويخوض لاعبنا الشاب كريم عبداللطيف مواجهة قوية أمام بطل بلجيكا الشاب كريستوف مارك في الدور التمهيدي في وزن تحت 73 كلغم، ويشارك في الوزن 39 لاعباً من المصنفين عالمياً.
وشهدت الجولة الافتتاحية للبطولة خسارة لاعبتنا باتسو التان أمام الكندية ديجوشي المصنفة الأولى عالمياً. يشارك في بطولة باكو 404 لاعبين ولاعبات من 62 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية هي: الإمارات، البحرين والسعودية، وتبلغ جوائز البطولة 154 ألف يورو، بجانب نقاطها المؤهلة للأولمبياد.
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