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كريم يواجه بطل بلجيكا في «باكو للجودو» اليوم

2/16/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يختتم منتخب الإمارات للجودو مشاركته اليوم في بطولة ((باكو غراند سلام)) للجودو، في مدينة باكو بأذربيجان، ويخوض لاعبنا الشاب كريم عبداللطيف مواجهة قوية أمام بطل بلجيكا الشاب كريستوف مارك في الدور التمهيدي في وزن تحت 73 كلغم، ويشارك في الوزن 39 لاعباً من المصنفين عالمياً.

وشهدت الجولة الافتتاحية للبطولة خسارة لاعبتنا باتسو التان أمام الكندية ديجوشي المصنفة الأولى عالمياً. يشارك في بطولة باكو 404 لاعبين ولاعبات من 62 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية هي: الإمارات، البحرين والسعودية، وتبلغ جوائز البطولة 154 ألف يورو، بجانب نقاطها المؤهلة للأولمبياد.

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