سباق كأس رئيس الدولة يخطف الأنظار في مضمار أبوظبي الليلة

يخطف سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 الأنظار في مضمار نادي أبوظبي للفروسية الليلة ضمن حفل سباقاته الثامن الذي يتألف من 7 أشواط قوية بمشاركة 106 خيول تتنافس على مجموع جوائز مالية بقيمة 5.640 مليون درهم في أمسية استثنائية تشهد أقوى التحديات، ويتوقع أن تحظى بإقبال جماهيري كبير.

ويقام السباق الأبرز والأغلى في الشوط السابع والأخير، بمشاركة 14 من نخبة خيول الفئة الأولى التي تسعى للفوز بالكأس الغالية منها ((أجرد عذبة)) لياس للسباقات بقيادة برناردو بينيرو، و((حميم)) العائد إلى إسطبلات العجبان بقيادة باتريك كوسجراف، ((فيرست كلاس)) العائد إلى الان كيرشنر و((ميهالوف)) بقيادة باتريك دوبس، ((الأرقم)) لناصر عسكر بقيادة الفارس تاج أوشي، ومجموعة أخرى من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 4.5 ملايين درهم.

ويشهد الشوط السادس سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز مالية بقيمة 380 ألف درهم، ومن الخيول المرشحة للتتويج باللقب ((الفريق)) لشادويل بقيادة باتريك كوسجراف، و((مانيتو)) العائد إلى أم ايه سينديكيت بقيادة رويتسون فرنش، و((نبراس باشن)) لسعيد حميد الطاير بقيادة باتريك دوبس، وعدد من الخيول القوية.

ضربة البداية

وتفتتح الأمسية الأكثر إثارة في مضمار أبوظبي عند الرابعة والنصف مساء اليوم، بتحدي الخيول المبتدئة من سباق ((متحف المحطة)) لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني، تتواصل جولات سباق كاس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1600 متر بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية بقيمة 70 ألف درهم، ويتواصل الحفل في ثالث الأشواط بتحدي الجولة الأولى من بطولة التاج الثلاثي العربي ((قوائم)) لمسافة الميل، والذي تبلغ جائزته 230 ألف درهم، ويشارك في الشوط 14 خيلاً، وينتقل الحفل إلى سباق ((قلعة ضاية)) لمسافة 2200 متر في الشوط الرابع، بمشاركة 14 خيلاً وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

واحة ليوا

ويبرز سباق واحة ليوا لخيول ((الفئة)) الثانية لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بمشاركة حصة كاملة من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 380 ألف درهم، في واحد من الأشواط المتميزة القوية خلال الحفل والتي يترقبها عشاق الخيول.

جاهزية

من جانبه أكد علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، جاهزية النادي لاستضافة الأمسية بسباقاتها المتميزة، مشيراً إلى أن أهمية سباق كأس رئيس الدولة بشقيه للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة ضاعف من الاهتمام بالحفل باعتباره أحد أبرز التحديات التي ينتظرها عشاق الخيول، وتمنى علي الشيبة أن تخرج الأمسية بالمستوى اللائق من حيث الأداء والتنظيم، إضافة إلى الحضور الجماهيري.

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