القايد يتوج بذهبية 800 متر في «فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم»

توج غانم الهاجري مدير عام الهيئة العامة للرياضة أول من أمس بطلنا البارالمبي محمد القايد بذهبية 800 متر على الكراسي المتحركة الفئة تي 33، 34 في ختام منافسات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم أولى بطولات عام 2024 - الجائزة الكبرى - بحضور ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم.

وكانت الإثارة العنوان البارز للسباق خصوصاً بين الثنائي الإماراتي القايد والتونسي وليد كتيلة مما كان له المردود الإيجابي على الفنيات والذي أكد جاهزيتهما لخوض تحدي النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)).

وحل محمد القايد في المركز الأول بزمن 1.38.02 تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية التونسي وليد كتيلة بزمن 1.38.21 فيما كان المركز الثالث من نصيب الأسترالي رحيد مكراكين بزمن 1.38.78.

واختتم بطلنا عمير يونس مشاركة منتخبنا بحصوله على الميدالية البرونزية الثانية له بحصوله على المركز الثالث في مسابقة الرمح اف 55.

وكان غانم الهاجري قد شهد برفقة ماجد العصيمي جانباً من منافسات اليوم الختامي لهذا الحدث العالمي المهم.

عمل دؤوب

وقال غانم بن مبارك الهاجري: ((يمثل النجاح الكبير الذي شهدته منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة الـ15 من بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم ثمرة لجهود متضافرة وعمل دؤوب من القائمين على تنظيم البطولة في نادي دبي لأصحاب الهمم، في ظل رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، مما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على دفع مسيرة التنمية الرياضية بالدولة وتمكين أصحاب الهمم عبر دمجهم في المجتمع من خلال الرياضة وفتح آفاق التميز والإبداع لهم ليتمكنوا من تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية)).

وأضاف: يرسخ اهتمام دولة الإمارات بتنظيم الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والدولية الخاصة بأصحاب الهمم الدور الريادي الذي تضطلع به لتأهيل ودعم أصحاب الهمم وإبراز طاقاتهم ومهاراتهم الكامنة ودمجهم بشكل شامل في مجتمعاتهم حول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على مكانة الدولة كوجهة مفضلة للفعاليات الرياضية الدولية ما يساهم في تعزيز سمعتها الطيبة عالمياً.

من ناحيته وجه ماجد العصيمي الشكر إلى غانم الهاجري، مشيراً إلى أنهم محظوظون بزيارته إلى أروقة بطولة فزاع في مستهل مهامه الجديدة، مثمناً كلماته المحفزة لفرق العمل، حيث إن هذه الكلمات تعتبر شهادة نجاح وتميز لنادي دبي لإصحاب الهمم وبطولات فزاع.

وأشار العصيمي إلى أن إنجاز القايد بحصوله على الميدالية الذهبية كان بمثابة الهدية من ((أصحاب الهمم)) لغانم الهاجري، والذي شارك في تتويج بطلنا البارالمبي وزملائه في المسابقة.

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