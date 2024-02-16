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سباق فاطمة بنت منصور للقدرة بالوثبة اليوم

2/16/2024 7:18:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق عند السادسة والنصف صباح اليوم سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم سيدات، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بمشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات التي تسعى عبر نخبة الفارسات لبلوغ منصات التتويج.

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية، الجاهزية لاستضافة السباق، وقال إن الروح المعنوية عالية وسط إدارة ولجان قرية الإمارات العالمية للقدرة بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي، ذاكراً أنهم على ثقة بأن الفارسات سيقدمن مستويات جيدة في السباق من واقع نتائجهن المتميزة في جميع التحديات السابقة، وشدد العامري على أهمية الالتزام بالضوابط، وأضاف: نتوقع أن تكون هنالك منافسة قوية بين جميع الفارسات المشاركات تؤكد تطور رياضة الفروسية في الدولة، ليكون ذلك امتداداً لتميز السباقات التي شهدها الموسم الحالي.

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