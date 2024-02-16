خيول الإمارات تخوض تحدي «كأس الأمير» في قطر اليوم

تخوض خيول الإمارات تحدي مهرجان ((سيف سمو الأمير))، الذي يختتم اليوم بمضمار الريان لنادي السباق والفروسية في دولة قطر الشقيقة، إذ سيشهد الشوط الرئيس ((كأس سمو الأمير)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الثالثة)) مشاركة 3 خيول إماراتية، أبرزها ((ريبلز رومانس)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و((باشن آند غلوري)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و((إصرار)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ((يتجه ((ريبلز رومانس)) إلى قطر في جاهزية جيدة وينطلق من بوابة خارجية بالرقم 10، لكنه جواد فاره القوام يجيد الركض المتواصل، وبالتالي لن تكون البوابة مشكلة كبيرة، ومن الرائع تحقيقه فوزاً لتعزيز الثقة في ((كمبتون)) في آخر مشاركة، ولو ركض بمستواه الأفضل فسيكون الأجدر بالفوز)). وبدوره قال المدرب سعيد بن سرور: ((يفضل ((باشن آند غلوري)) المنافسة على المضامير ذات الدوران إلى جهة اليمين، وبالتالي يفترض أن يكون المضمار ملائماً له، وهذه منافسة صعبة، لكن مسافة الميل ونصف هي مسافته الأفضل، ونتطلع لأداء قوي من الجواد)).

آيريش ثرابريد

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من شوط ((آيريش ثرابريد ماركتنغ كب)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية))، الذي يشهد مشاركة ((ريل ورلد)) لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

قال المدرب سعيد بن سرور: ((تحسن مستوى ((ريل ورلد)) ذهنياً وجسدياً منذ آخر مشاركة له في ((قلعة الفهيدي)) والعودة لمسافة ميل ستكون مناسبة، سيتعين علينا رؤية كيف سيتحسن، لكنني كنت سعيداً به في الإسطبل)).

يخوض ((ميستشيف ماجيك)) لجودلفين غمار شوط ((كأس دخان سبرينت)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الثالثة)) بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: ((حصل ((ميستشيف ماجيك)) على بوابة جيدة في القرعة بالبوابة الخامسة، وأشعر أن مضماراً به منعطف سوف يناسبه، نحن نعلم أنه يؤدي بشكل جيد على الأرضية، وتبدو فرصه قائمة على خلفية فوزه الأخير بسباق في فئة ((القوائم)))).

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